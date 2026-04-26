दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, टेकऑफ से पहले विमान में आग लगी, 228 यात्री थे सवार- VIDEO
दिल्ली एयरपोर्ट पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब टेकऑफ से पहले विमान में आग लग गई। इस हादसे में 6 य़ात्री घायल हुए हैं। विमान में 228 यात्री और 4 शिशु सवार थे। हादसे का वीडियो भी सामने आया है।
दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार तड़के एक बड़ा विमान हादसा टल गया, जब स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख जाने वाली स्विस एयरलाइंस की फ्लाइट में टेकऑफ के दौरान इंजन में आग लग गई। विमान में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। यात्रियों में चीख-पुकार शुरू हो गई। विमान में कुल 228 यात्री और 4 शिशु सवार थे। हादसे में 6 यात्री घायल हुए हैं।
जानकारी के अनुसार, फ्लाइट नंबर एलएक्स147, एयरबस A330 विमान, रात करीब 1:08 बजे रनवे पर टेकऑफ के लिए दौड़ रहा था। इसी दौरान अचानक एक इंजन फेल हो गया और उसमें आग लग गई। स्थिति को भांपते हुए पायलट ने तुरंत टेकऑफ रोक दिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।
आग लगने से यात्रियों में चीख-पुकार, अफरातफरी
घटना के बाद विमान में सवार सभी यात्रियों को इमरजेंसी स्लाइड के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला गया। अधिकारियों के मुताबिक विमान में कुल 228 यात्री और चार शिशु सवार थे। एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों और दमकल टीमों की तत्परता से हालात पर जल्द काबू पा लिया गया।
एयरलाइन का बयान
एयरलाइन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम (टास्क फोर्स) का गठन किया गया है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इंजन में आग लगने की असली वजह क्या थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी और डीजीसीए ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में तकनीकी खराबी को संभावित कारण माना जा रहा है।
एयरलाइन ने बताया कि सभी यात्रियों को फिलहाल सहायता दी जा रही है और स्थानीय टीमें उनके लिए रीबुकिंग या होटल में ठहरने की व्यवस्था करने में जुटी हैं। यात्रियों को संपर्क कार्ड भी दिए गए हैं, ताकि उनसे आसानी से संपर्क किया जा सके।
घटना की जांच होगी
कंपनी ने कहा, “ऐसी स्थिति सभी के लिए तनावपूर्ण होती है। हमारी स्थानीय टीमें मौके पर यात्रियों की देखभाल कर रही हैं और उनसे सीधे संपर्क में हैं। हम स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।” एयरलाइन ने यह भी स्पष्ट किया कि घटना के कारणों की पूरी जांच की जाएगी। इसके लिए तकनीकी विशेषज्ञों की टीम दिल्ली भेजी जा रही है, जो विमान का निरीक्षण कर आगे की कार्रवाई तय करेगी।
कंपनी ने कहा, “हम सभी यात्रियों के लिए जल्द से जल्द वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था करने में जुटे हैं। यात्रियों और क्रू की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।”
रिपोर्ट- राजन शर्मा
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