दिल्ली एयरपोर्ट ठप हुआ एयर ट्रैफिक सिस्टम, 700 उड़ानें लेट, साइबर अटैक पर क्या बोला IT मंत्रालय
दिल्ली एयरपोर्ट पर शुक्रवार को एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में टेक्निकल ग्लिच के कारण लगभग 700 घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें विलंबित हुईं जिससे सैकड़ों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट पर सभी विमानन कंपनियों की उड़ानों के परिचालन प्रभावित हुए हैं और अधिकारी खामी को ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं। इस बीच सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा है कि यह समस्या का साइबर अटैक से कोई लेना देना नहीं है।
नाम न बताने की शर्त पर अधिकारी ने बताया कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के दौरान तकनीकी गड़बड़ी के कारण देरी हुई। अधिकारी ने कहा, फ्लाइट प्लान का ऑडोमेटिक अपडेशन होना चाहिए था, जो काम करना बंद कर दिया। यह कोई साइबर हमला नहीं है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि आईटी मंत्रालय ने शुक्रवार सुबह जांच की और किसी साइबर हमले की आशंका से इनकार किया। उन्होंने आगे बताया कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर बताया कि ऐसा कोई साइबर हमला नहीं था।
विमानन कंपनियों इंडिगो, एअर इंडिया, स्पाइसजेट और अकासा एयर ने शुक्रवार को कहा कि हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली में तकनीकी खामी के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर उनकी उड़ानों में देरी हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (आईजीआईए)हर दिन 1,500 से अधिक उड़ानों का संचालन करता है और देश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है।
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने कहा कि दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन में देरी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ‘ऑटेमैटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम’ (एएमएसएस) में तकनीकी खामी आ गई है, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल डेटा को सहयोग देता है।
