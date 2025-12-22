दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरे की मार, 500 से ज्यादा उड़ानें लेट; कई रद्द
दिल्ली में ठंड जोर पकड़ती जा रही है। कई इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम हो गई जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। खराब मौसम और कम दृश्यता दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों पर भी पड़ता दिखाई दिया।
दिल्ली में ठंड जोर पकड़ती जा रही है। कई इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम हो गई जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। खराब मौसम और कम दृश्यता दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों पर भी पड़ता दिखाई दिया। सोमवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर 500 से ज्यादा फ्लाइट लेट होने की खबर है जबकि 14 उड़ानें रद्द हो गई। एक अधिकारी ने बताया कि छह दिल्ली एयरपोर्ट पर आने वाली और आठ जाने वाली समेत 14 उड़ानें रद्द कर दी गईं। उन्होंने बताया कि इनमें अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी शामिल हैं।
दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (डीआईएएल) देश के सबसे बड़े हवाई अड्डे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआईए) का संचालन करता है, जहां आमतौर पर हर लगभग 1,300 उड़ानें संचालित होती हैं।
फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, हवा ईअड्डे पर 500 से अधिक उड़ानें लेट हुई और औसत देरी का समय 30 मिनट से थोड़ा ज्यादा रहा। पिछले कई दिनों से घने कोहरे से विभिन्न हवाई अड्डों पर विमानों का संचालन प्रभावित है। बता दें, राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को घना कोहरा छाया रहा और वायु गुणवत्ता ‘बेहद खराब’ श्रेणी में दर्ज की गई। चौबीस घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 373 दर्ज किया गया।
अधिकारियों के मुताबिक, 39 कार्यरत निगरानी केंद्रों में से 12 ने वायु गुणवत्ता के ‘गंभीर’ श्रेणी में होने का संकेत दिया, जबकि 27 ने ‘बेहद खराब’ वायु गुणवत्ता दर्ज की। गंभीर श्रेणी में आने वाले केंद्रों में आनंद विहार सबसे अधिक प्रदूषित रहा, जहां केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के समीर ऐप के अनुसार, वायु गुणवत्ता सूचकांक 425 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली में वायु गुणवत्ता सबसे खराब रही, इसके बाद नोएडा का स्थान रहा, जहां एक्यूआई 366 दर्ज किया गया।