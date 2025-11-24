Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi air very poor fog will increase problem today what is IMD forecast on temperature
दिल्ली की हवा बेहद खराब, आज कोहरा बढ़ाएगा मुसीबत; तापमान पर IMD का क्या अनुमान

दिल्ली की हवा बेहद खराब, आज कोहरा बढ़ाएगा मुसीबत; तापमान पर IMD का क्या अनुमान

संक्षेप:

हवा की रफ्तार घटने से दिल्ली में रविवार को हवा में जहर और बढ़ गया। औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 391 रहा, जबकि वजीरपुर, विवेक विहार में यह 450 से अधिक रहा। मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार से कोहरे के आसार हैं, जिससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है।

Mon, 24 Nov 2025 05:44 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

हवा की रफ्तार घटने से दिल्ली में रविवार को हवा में जहर और बढ़ गया। औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 391 रहा, जबकि वजीरपुर, विवेक विहार में यह 450 से अधिक रहा। मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार से कोहरे के आसार हैं, जिससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दिल्ली की हवा में मानक से साढ़े तीन गुना से भी ज्यादा प्रदूषक कण मौजूद हैं। एक दिन पहले शनिवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 370 के अंक पर रहा, यानी बीते 24 घंटे में सूचकांक में 21 अंकों की बढ़ोतरी हुई है।

मानकों के मुताबिक, हवा में पीएम-10 का स्तर 100, पीएम-2.5 का स्तर 60 से कम रहने पर उसे स्वास्थ्यकारी माना जाता है। दिल्ली-एनसीआर की हवा में रविवार दोपहर बाद तीन बजे पीएम-10 का औसत स्तर 373.3 और पीएम-2.5 का औसत स्तर 215.8 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर रहा। यानी, दिल्ली-एनसीआर की हवा में अभी प्रदूषक कणों का स्तर सामान्य से साढ़े तीन गुना से भी ज्यादा है।

दिल्ली में उत्तरी पश्चिमी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट का रुख है। अधिकतम तापमान 26.7 और न्यूनतम 10.4 डिग्री रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार से कोहरे की शुरुआत होगी। अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 09 से 11 डिग्री तक रहने का अनुमान है।

पर्यटन पर प्रदूषण की मार, 20% पर्यटक घटे

राजधानी गैस चैंबर में तब्दील हो गई है। इसका असर पर्यटन पर भी देखने को मिल रहा है। लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा हो या सफदरजंग का मकबरा, यहां देश-विदेश के सैलानी कम पहुंच रहे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधिकारियों की मानें तो प्रदूषण बढ़ने के बाद पर्यटकों की संख्या में 20 फीसदी तक की कमी दर्ज की गई है। खासकर विदेशी सैलानियों की संख्या में भारी गिरावट आई है।

दस हजार गाड़ियां दिल्ली नहीं पहुंच रहीं

बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली में पर्यटकों की संख्या घटी तो टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर का भी रोजगार 70 फीसदी तक घट गया। अब पर्यटक कम हो जाने की वजह से टूरिस्ट वाहनों की मांग में जबरदस्त गिरावट आई है। वहीं, ग्रैप-3 लागू हो जाने के कारण बीएस-4 वाहनों के प्रवेश पर भी रोक लग गई है। दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने बताया कि दिल्ली में बीएस-4 वाहनों के प्रवेश पर रोक लग जाने के कारण राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब समेत अन्य राज्यों से रोजाना आने वाली 10 हजार से ज्यादा गाड़ियां दिल्ली में नहीं पहुंच पा रही है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Weather News Delhi Weather Delhi Weather News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।