दिल्ली की हवा बेहद खराब, आज कोहरा बढ़ाएगा मुसीबत; तापमान पर IMD का क्या अनुमान

संक्षेप: हवा की रफ्तार घटने से दिल्ली में रविवार को हवा में जहर और बढ़ गया। औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 391 रहा, जबकि वजीरपुर, विवेक विहार में यह 450 से अधिक रहा। मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार से कोहरे के आसार हैं, जिससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है।

हवा की रफ्तार घटने से दिल्ली में रविवार को हवा में जहर और बढ़ गया। औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 391 रहा, जबकि वजीरपुर, विवेक विहार में यह 450 से अधिक रहा। मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार से कोहरे के आसार हैं, जिससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है।

दिल्ली की हवा में मानक से साढ़े तीन गुना से भी ज्यादा प्रदूषक कण मौजूद हैं। एक दिन पहले शनिवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 370 के अंक पर रहा, यानी बीते 24 घंटे में सूचकांक में 21 अंकों की बढ़ोतरी हुई है।

मानकों के मुताबिक, हवा में पीएम-10 का स्तर 100, पीएम-2.5 का स्तर 60 से कम रहने पर उसे स्वास्थ्यकारी माना जाता है। दिल्ली-एनसीआर की हवा में रविवार दोपहर बाद तीन बजे पीएम-10 का औसत स्तर 373.3 और पीएम-2.5 का औसत स्तर 215.8 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर रहा। यानी, दिल्ली-एनसीआर की हवा में अभी प्रदूषक कणों का स्तर सामान्य से साढ़े तीन गुना से भी ज्यादा है।

दिल्ली में उत्तरी पश्चिमी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट का रुख है। अधिकतम तापमान 26.7 और न्यूनतम 10.4 डिग्री रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार से कोहरे की शुरुआत होगी। अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 09 से 11 डिग्री तक रहने का अनुमान है।

पर्यटन पर प्रदूषण की मार, 20% पर्यटक घटे राजधानी गैस चैंबर में तब्दील हो गई है। इसका असर पर्यटन पर भी देखने को मिल रहा है। लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा हो या सफदरजंग का मकबरा, यहां देश-विदेश के सैलानी कम पहुंच रहे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधिकारियों की मानें तो प्रदूषण बढ़ने के बाद पर्यटकों की संख्या में 20 फीसदी तक की कमी दर्ज की गई है। खासकर विदेशी सैलानियों की संख्या में भारी गिरावट आई है।