Delhi Air Pollution : दिल्ली की हवा फिर ‘जहरीली’; 3 दिन में डबल हुआ AQI, सांसों पर आएगा संकट?

दिवाली से पहले ही राजधानी दिल्ली की आबोहवा एक बार फिर से खराब होनी शुरू हो गई है। वायु गुणवत्ता आज से और बिगड़ने का अनुमान है। रविवार को 58 निगरानी केंद्रों में से 23 केंद्रों में हवा खराब श्रेणी में रही।

राजधानी दिल्ली के लोगों को अब खराब श्रेणी वाली प्रदूषित हवा में सांस लेनी पड़ सकती है। प्रदूषण के पूर्वानुमान को लेकर अर्ली वार्निंग सिस्टम का अनुमान है कि सोमवार से दिल्ली की हवा समग्र तौर पर खराब श्रेणी में पहुंच सकती है। वहीं, शुक्रवार को दर्ज वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) की तुलना में रविवार को एक्यूआई दोगुने से अधिक पहुंच गया।

दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। बारिश की गतिविधियां थमने और हवा की रफ्तार धीमी होने के चलते प्रदूषक कण हवा में ज्यादा देर तक मौजूद रह रहे हैं। वहीं, कोई ऐसी मौसमी परिघटना फिलहाल नहीं है जो प्रदूषक कणों को तेजी से साफ कर दे। इसके चलते पिछले तीन दिनों में ही प्रदूषण के स्तर में खासा इजाफा देखने को मिला है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, रविवार को दिल्ली का औसत एक्यूआई 187 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले यह सूचकांक 159 के अंक पर रहा था। यानी 24 घंटे के अंदर सूचकांक में 28 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। शुक्रवार को यह सूचकांक 90 के अंक पर रहा था। यानी तीन दिनों में ही इसमें लगभग सौ अंकों की बढ़ोतरी हुई है। दिल्लीवालों के लिए चिंता की बात यह है कि रविवार शाम छह बजे दिल्ली के 58 निगरानी केन्द्रों में से 23 केन्द्रों का सूचकांक 200 से ऊपर यानी खराब श्रेणी में पहुंच गया। इसमें तमाम घने बसे और ज्यादा यातायात वाले इलाके शामिल हैं।

आईटीओ में 400 के ऊपर रहा वायु गुणवत्ता सूचकांक आईटीओ क्षेत्र की वायु गुणवत्ता रविवार को भी प्रदूषित रही। रविवार शाम छह बजे के करीब यहां का सूचकांक 430 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को गंभीर श्रेणी में रखा जाता है। हालांकि, दिल्ली में किसी अन्य निगरानी केन्द्र का सूचकांक इसके आसपास भी नहीं है। माना जा रहा है कि किसी तकनीकी या फिर किसी बेहद स्थानीय कारण से ऐसा हो सकता है।