Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi Air traffic system up and functional after glitch Says Indigo
दिल्ली एयरपोर्ट पर तकनीकी दिक्कत दूर, 800 फ्लाइट्स पर पड़ा असर; घंटों परेशान रहे यात्री

दिल्ली एयरपोर्ट पर तकनीकी दिक्कत दूर, 800 फ्लाइट्स पर पड़ा असर; घंटों परेशान रहे यात्री

संक्षेप: दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक सिस्टम ठीक हो गया है जिसके बाद फ्लाइट्स का ऑपरेशन एक बार फिर सामान्य हो रहा है।

Fri, 7 Nov 2025 10:56 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम ठीक हो गया है जिसके बाद फ्लाइट्स का ऑपरेशन एक बार फिर सामान्य हो रहा है। इंडिगो की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक सिस्टम में आई खराबी अब ठीक कर ली गई जिसके बाद फ्लाइटों का ऑपरेशन धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है। इस खराबी के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब 800 फ्लाइट्स लेट थीं जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानी हुई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इससे पहले इंडिगो, एअर इंडिया, स्पाइसजेट और अकासा एयर जैसी विमानन कंपनियों ने शुक्रवार को कहा था कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खामी के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर उनकी उड़ानों में देरी हो रही है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Delhi Airport
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।