दिल्ली एयरपोर्ट पर तकनीकी दिक्कत दूर, 800 फ्लाइट्स पर पड़ा असर; घंटों परेशान रहे यात्री
संक्षेप: दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक सिस्टम ठीक हो गया है जिसके बाद फ्लाइट्स का ऑपरेशन एक बार फिर सामान्य हो रहा है।
Fri, 7 Nov 2025 10:56 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम ठीक हो गया है जिसके बाद फ्लाइट्स का ऑपरेशन एक बार फिर सामान्य हो रहा है। इंडिगो की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक सिस्टम में आई खराबी अब ठीक कर ली गई जिसके बाद फ्लाइटों का ऑपरेशन धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है। इस खराबी के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब 800 फ्लाइट्स लेट थीं जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानी हुई।
इससे पहले इंडिगो, एअर इंडिया, स्पाइसजेट और अकासा एयर जैसी विमानन कंपनियों ने शुक्रवार को कहा था कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खामी के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर उनकी उड़ानों में देरी हो रही है।
