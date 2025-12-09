दिल्ली में आज भी जहरीली हवा, इन 18 इलाकों में AQI बहुत खराब; गुड न्यूज भी आई

संक्षेप: Delhi Air Pollution: राजधानी दिल्ली में मंगलवार को भी हवा की गुणवत्ता खराब रही। सुबह से ही हल्की धुंध और स्मॉग की परत स कई इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम रही। हालांकि पलूशन पर गुड न्यूज भी आई है।

Delhi Air Pollution: दिल्ली की हवा में मंगलवार को हल्का सुधार दर्ज किया गया। सुबह 9 बजे राजधानी का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 291 रहा। यह हालांकि खराब श्रेणी में है, लेकिन सोमवार के 318 AQI से थोड़ा बेहतर है। यानी शहर की हवा एक दिन पहले की तुलना में कुछ बेहतर हुई है, लेकिन हालत अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली के कुल 38 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 18 पर AQI बहुत खराब (300 AQI से अधिक) जबकि 20 स्टेशनों पर खराब (200 से 300 AQI के बीच) रिकॉर्ड किया गया। इसका मतलब है कि राजधानी के बड़े हिस्से में हवा सांस लेने लायक नहीं है और संवेदनशील लोगों के लिए जोखिम और बढ़ गया है।

दिल्ली के प्रमुख इलाकों में AQI कितना दिल्ली के कई प्रमुख इलाकों में मंगलवार सुबह हवा की गुणवत्ता बिगड़ी हुई दिखी। इंडिया गेट–कर्तव्य पथ पर AQI 265, ITO में 294, अलीपुर में 282, आया नगर में 253 और बुराड़ी में 291 दर्ज किया गया। ये इलाके आज सुबह मानक के अनुसार खराब श्रेणी में दर्ज किए गए।

इन इलाकों में हालात ज्यादा चिंताजनक वहीं दिल्ली के कई इलाकों में स्थिति और ज्यादा बिगड़ी रही, जहां AQI लगातार बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। अक्षरधाम, गाजीपुर और आनंद विहार में AQI 319, चांदनी चौक में 333, बवाना में 342, जबकि द्वारका में 314 और अशोक विहार में 305 रिकॉर्ड किया गया।