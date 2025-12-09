Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi Air Toxic smog worsens in 18 locations Good News AQI sees small improvement
दिल्ली में आज भी जहरीली हवा, इन 18 इलाकों में AQI बहुत खराब; गुड न्यूज भी आई

संक्षेप:

Delhi Air Pollution: राजधानी दिल्ली में मंगलवार को भी हवा की गुणवत्ता खराब रही। सुबह से ही हल्की धुंध और स्मॉग की परत स कई इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम रही। हालांकि पलूशन पर गुड न्यूज भी आई है।

Dec 09, 2025 11:24 am ISTGaurav Kala पीटीआई, नई दिल्ली
share

Delhi Air Pollution: दिल्ली की हवा में मंगलवार को हल्का सुधार दर्ज किया गया। सुबह 9 बजे राजधानी का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 291 रहा। यह हालांकि खराब श्रेणी में है, लेकिन सोमवार के 318 AQI से थोड़ा बेहतर है। यानी शहर की हवा एक दिन पहले की तुलना में कुछ बेहतर हुई है, लेकिन हालत अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली के कुल 38 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 18 पर AQI बहुत खराब (300 AQI से अधिक) जबकि 20 स्टेशनों पर खराब (200 से 300 AQI के बीच) रिकॉर्ड किया गया। इसका मतलब है कि राजधानी के बड़े हिस्से में हवा सांस लेने लायक नहीं है और संवेदनशील लोगों के लिए जोखिम और बढ़ गया है।

दिल्ली के प्रमुख इलाकों में AQI कितना

दिल्ली के कई प्रमुख इलाकों में मंगलवार सुबह हवा की गुणवत्ता बिगड़ी हुई दिखी। इंडिया गेट–कर्तव्य पथ पर AQI 265, ITO में 294, अलीपुर में 282, आया नगर में 253 और बुराड़ी में 291 दर्ज किया गया। ये इलाके आज सुबह मानक के अनुसार खराब श्रेणी में दर्ज किए गए।

इन इलाकों में हालात ज्यादा चिंताजनक

वहीं दिल्ली के कई इलाकों में स्थिति और ज्यादा बिगड़ी रही, जहां AQI लगातार बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। अक्षरधाम, गाजीपुर और आनंद विहार में AQI 319, चांदनी चौक में 333, बवाना में 342, जबकि द्वारका में 314 और अशोक विहार में 305 रिकॉर्ड किया गया।

मौसम का हालत

मौसम की बात करें तो दिल्ली में मंगलवार का न्यूनतम तापमान 9.2°C दर्ज हुआ, जो सामान्य से 0.4 डिग्री कम है। सुबह ह्यूमिडिटी 100% पहुंचा, जिसके कारण कुछ इलाकों में हल्का कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने दिन भर के लिए कोहरे की संभावना जताई है। अधिकतम तापमान 22 से 24°C के बीच रहने का अनुमान है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
