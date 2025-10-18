Hindustan Hindi News
दिल्ली की हवा पांचवें दिन भी खराब, आनंद विहार में 400 के करीब पहुंचा AQI; 9 सेंटर रेड जोन में

Sat, 18 Oct 2025 07:47 PMSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
दिल्ली की हवा पिछले 5 दिनों से लगातार खराब बनी हुई है। कई इलाकों में एक्यूआई 300 के पार पहुंच चुका है। आनंद विहार में तो एक्यूआई 400 के करीब पहुंच गया है। राजधानी के अलावा गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम में भी एक्यूआई खराब श्रेणी में दर्ज की गई। दिल्ली में आने वाले दिनों में भी इसी तरह का वायु गुणवत्ता रहने का अनुमान जताया गया है।

दिल्ली की वायु गुणवत्ता शनिवार को लगातार पांचवें दिन खराब श्रेणी में बनी रही। दिवाली से पहले प्रदूषण के स्तर में वृद्धि के कारण राजधानी के 9 निगरानी केंद्र बेहद खराब श्रेणी के साथ रेड जोन में आ गए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार दिल्ली में शनिवार शाम 4 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 268 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। वहीं, गाजियाबाद में 324 के साथ बेहद खराब एक्यूआई दर्ज किया गया। नोएडा और गुरुग्राम क्रमशः 298 और 258 एक्यूआई के साथ खराब श्रेणी में रहे।

राजधानी के 38 निगरानी केंद्रों में से 9 में वायु गुणवत्ता को बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया, जबकि कुछ स्थान गंभीर श्रेणी की ओर बढ़ रहे हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, आनंद विहार में सबसे अधिक 389 वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया। इसके बाद वज़ीरपुर (351), बवाना (309), जहांगीरपुरी (310), ओखला (303), विवेक विहार (306), द्वारका (310) और सिरी फोर्ट (307) का स्थान रहा। दिल्ली में आने वाले दिनों में भी इसी तरह का वायु गुणवत्ता रहने का अनुमान जताया गया है।

सीपीसीबी के अनुसार, शून्य से 50 के बीच वायु गुणवत्ता सूचकांक को अच्छा, 51 से 100 के बीच को संतोषजनक, 101 से 200 के बीच को मध्यम, 201 से 300 के बीच को खराब, 301 से 400 के बीच को बहुत खराब और 401 से 500 के बीच को गंभीर माना जाता है।

दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 0.9 डिग्री अधिक 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.2 डिग्री अधिक 19.6 डिग्री सेल्सियस रहा। आईएमडी ने रविवार को आसमान साफ ​​रहने का अनुमान जताया है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।

