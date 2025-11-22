दिल्ली की हवा और फिजा हुई जहरीली, चारों और धुंध ही धुंध; कई जगह AQI 400 पार

संक्षेप: दिल्ली की हवा आज भी 'बहुत खराब' कैटेगरी में बनी हुई है और सुबह से ही शहर के कुछ हिस्सों में जहरीले स्मॉग की एक परत छाई हुई है। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के डेटा के मुताबिक, शनिवार सुबह दिल्ली का एवरेज एक्यूआई 359 दर्ज किया गया।

राजधानी दिल्ली की हवा आज भी 'बहुत खराब' कैटेगरी में बनी हुई है और सुबह से ही शहर के कुछ हिस्सों में जहरीले स्मॉग की एक परत छाई हुई है। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के डेटा के मुताबिक, शनिवार सुबह दिल्ली का एवरेज एक्यूआई 359 दर्ज किया गया। शुक्रवार को रिकॉर्ड किए गए औसत एक्यूआई 364 की अपेक्षा आज इसमें मामूली सुधार हुआ है, लेकिन हवा अब भी बहुत खराब है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

स्मॉग के बीच आज सुबह आईटीओ इलाके में एक्यूआई 370 'बहुत खराब कैटेगरी' में था। इस बीच, नोएडा इलाके की हवा भी 'खराब' कैटेगरी में बनी रही, सेक्टर 125 में एक्यूआई 434 रिकॉर्ड किया गया, जिसमें शुक्रवार से थोड़ा सुधार देखा गया है।

ग्रेटर नोएडा इलाके में हवा की क्वालिटी तुलनात्मक रूप से बेहतर लग रही थी, नॉलेज पार्क 5 इलाके में एक्यूआई 393 रिकॉर्ड किया गया, जबकि नॉलेज पार्क 3 में एक्यूआई 294 'खराब' कैटेगरी में रिकॉर्ड किया गया।

स्थानीय लोगों के अनुसार, गाड़ियों के बढ़ते ट्रैफिक ने इलाके में हवा की क्वालिटी पर असर डाला है।

पंजाबी बाग इलाके के एक निवासी ने कहा कि बसें, कारें, जो दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं, और सड़कों पर कारों के चलने का कोई रास्ता नहीं है, इससे प्रदूषण बढ़ रहा है। गाड़ियों पर कुछ कंट्रोल होना चाहिए।

एक अन्य स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि खराब होती हवा की क्वालिटी के कारण उनकी रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। उन्होंने कहा, "मैं क्या कह सकता हूं, बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, पार्क जाना मुश्किल है, बाजार भी नहीं जा सकते। हम बहुत परेशान हैं।"

आईजीआई एयरपोर्ट इलाके में सुबह 7 बजे दूसरे इलाकों के मुकाबले एक्यूआई में कुछ सुधार देखा गया, यहां एक्यूआई 296 'खराब' कैटेगरी में रिकॉर्ड किया गया। इंडिया गेट इलाके में भी स्मॉग की मोटी परत छाई हुई थी, जहां एक्यूआई 370 रिकॉर्ड किया गया। वहीं, अक्षरधाम और आस-पास के इलाकों में एक्यूआई 422 'खराब' रहा।

इस बीच, देश की राजधानी में औसत तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो शुक्रवार को दर्ज किया गया सबसे कम तापमान था।

हालांकि, बवाना में हवा की क्वालिटी एक्यूआई 419 'खराब' कैटेगरी में रिकॉर्ड की गई। आनंद विहार इलाके में भी एवरेज एक्यूआई 422 रिकॉर्ड किया गया, जबकि अशोक विहार में 403, आया नगर में 330 'बहुत खराब' और रोहिणी में एक्यूआई 414 रिकॉर्ड किया गया।

नेशनल कैपिटल रीजन के दूसरे इलाकों में गुरुग्राम के सेक्टर 51 में एक्यूआई 323 रिकॉर्ड किया गया, जबकि तेरी ग्राम में 212 'खराब' कैटेगरी में और NISE ग्वाल पहाड़ी इलाके में 312 एक्यूआई रहा।