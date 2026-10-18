Delhi Air Pollution : दिल्ली में फिर सांसों पर संकट! 12 इलाकों की हवा हुई खराब; कहां तक पहुंचा AQI

दिल्ली की आबोहवा फिर से बिगड़ने लगी है। शनिवार शाम करीब एक दर्जन इलाकों में एक्यूआई 200 के पार पहुंच गया। जो हवा की गुणवत्ता को खराब श्रेणी में दिखाता है। दिल्ली में अभी जल्द बारिश के आसार नहीं हैं, इससे प्रदूषण का स्तर और बढ़ सकता है।

बारिश का दौर थमने के साथ ही दिल्ली की हवा में एक बार फिर प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। शनिवार शाम 12 इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 के पार यानी खराब श्रेणी में पहुंच गया। इनमें कई रिहायशी और ज्यादा यातायात वाले इलाके शामिल हैं।

राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में गुरुवार के दिन तेज हवा के साथ बारिश हुई थी। इसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी। साथ ही, प्रदूषण के स्तर में भी कमी देखने को मिली, लेकिन अब फिर हवा में प्रदूषण बढ़ने लगा है। दरअसल, इस बार सितंबर के महीने में सामान्य से कम बारिश हुई थी। इसके चलते मिट्टी में नमी कम है और धूल ज्यादा ज्यादा उड़ रही है।

बीच-बीच में होने वाली हल्की बारिश से कुछ समय के लिए तो प्रदूषण के स्तर में गिरावट आ रही है, लेकिन थोड़े ही समय बाद प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ने लग रहा है। शनिवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 159 रहा। इस स्तर की हवा को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले यह 90 था। यानी चौबीस घंटे के भीतर इसमें 69 अंकों की तेज बढ़ोतरी हुई है। वहीं, दिल्ली के लिए ज्यादा चिंता की बात यह है कि शनिवार की शाम चार बजे बारह इलाकों का सूचकांक 200 के पार यानी खराब श्रेणी में पहुंच गया है। अगले तीन-चार दिनों के बीच अब बारिश के आसार नहीं है। इससे माना जा रहा है कि अब दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ने का यह क्रम बना रहेगा।

चौबीस घंटे में बहुत तेजी से प्रदूषण में इजाफा हुआ एक्यूआई डॉट इन जैसी कुछ संस्थाओं ने दिल्ली के प्रदूषण में बेहद तेज बढ़ोतरी की तरफ इशारा किया है। संस्था के मुताबिक, 16 अक्टूबर सुबह साढ़े दस बजे सूचकांक 135 पर था, जो बाद में सुधरकर 65 तक पर पहुंच गया। यह सुधार ज्यादा देर तक नहीं रहा और शाम होने के साथ ही प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा। यह 240 तक पहुंच गया। बाद में इसमें कुछ सुधार हुआ और 17 तारीख की सुबह साढ़े दस बजे यह 216 रह गया।