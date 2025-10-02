80 फीसदी सटीक रहा खतरनाक प्रदूषण का अनुमान, दिल्ली का ये वॉर्निंग सिस्टम तो कमाल है

स्टडी में यह भी बताया गया कि सबसे गंभीर प्रदूषण वाले दिनों (AQI 400 से अधिक) का अनुमान लगाने में सुधार हुआ है। 2024-25 में, प्रणाली ने 14 ऐसे गंभीर दिनों में से 5 का अनुमान लगाया। इसकी तुलना में, 2023-24 में, यह 15 ऐसे दिनों में से केवल 1 का ही अनुमान लगा पाई थी।

काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर (CEEW) की ओर से हवा की गुणवत्ता से संबंधित एक अध्ययन किया गया है। स्टडी में यह सामने आया है कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली (AQEWS) ने 2023-24 और 2024-25 की सर्दियों के महीनों के दौरान शहर के 'बहुत खराब और उससे ऊपर' वायु प्रदूषण वाले 80 प्रतिशत से अधिक दिनों का सही अनुमान लगाया था।

2023-24 में, इस प्रणाली ने 92 उच्च प्रदूषण वाले दिनों (जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 से अधिक था) में से 83 का सही अनुमान लगाया। 2024-25 में, इसने 58 ऐसे दिनों में से 54 का सही अनुमान लगाया। इस अध्ययन का शीर्षक है, 'दिल्ली वायु गुणवत्ता का कितनी अच्छी तरह अनुमान लगा सकती है? भारत की निर्णय समर्थन प्रणालियों के लिए अंतर्दृष्टि'

अध्ययन में कहा गया है कि, सटीक पूर्वानुमान नीति निर्माताओं, अधिकारियों और नागरिकों को परिवहन और निर्माण पर प्रतिबंध (रोक), और स्कूल की गतिविधियों जैसे कार्यों पर जल्दी कार्रवाई करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने में मदद करते हैं।" सीईईडब्ल्यू (CEEW) में कार्यक्रम प्रमुख (Programme Lead) मोहम्मद रफीउद्दीन ने कहा, "भारत ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (National Clean Air Programme) के तहत महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसके तहत कई भारतीय शहरों में बेहतर निगरानी नेटवर्क और शुरुआती वॉर्निंग सिस्टम अब काम कर रही हैं। दिल्ली की शुरुआती चेतावनी प्रणालियों की यह उच्च सटीकता एक सकारात्मक संकेत है।" उन्होंने आगे कहा, "नए उत्सर्जन इन्वेंटरी (emission inventories) से सटीकता को और बेहतर बनाया जा सकता है। यह हमें यह समझने में मदद करेगा कि दिल्ली की हवा को क्या प्रदूषित करता है और कितनी मात्रा में प्रदूषित करता है।"

दिल्ली की AQEWS प्रणाली को 2018 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी (IITM) और भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) मिलकर चलाते हैं। यह प्रणाली तीन से दस दिन पहले तक की वायु गुणवत्ता का पूर्वानुमान बताती है। 2021 में, प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करने के लिए एक निर्णय समर्थन प्रणाली (DSS) भी पेश की गई थी। हालांकि, यह DSS अभी केवल सर्दियों में ही काम करती है, जिससे साल भर इसके ज़रिए प्रदूषण स्रोतों को ट्रैक करने में मुश्किल होती है।

अध्ययन ने निम्नलिखित सुधारों की सिफारिशें की हैं। पूर्वानुमान के लिए उपयोग होने वाले टूल्स को और बेहतर बनाना चाहिए। हर कुछ वर्षों में अपडेट होने वाली एक राष्ट्रीय उत्सर्जन इन्वेंटरी (प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों की सूची) तैयार की जानी चाहिए। डेटा तक सार्वजनिक पहुंच: आम जनता को इन डेटा तक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए।