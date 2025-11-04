Hindustan Hindi News
दिल्ली की हवा ‘बहुत खराब’, स्थिति आज 'गंभीर' होने के आसार; जानें 5 खास बातें

संक्षेप: दिल्ली की आबोवहा दिन-प्रतिदिन और ‘जहरीली’ होती जा रही है। आज दिल्ली में एक्यूआई 'बहुत खराब' कैटेगरी में रहा और जल्द ही इसके 'गंभीर' स्तर पर पहुंचने की संभावना है। समीर ऐप के डेटा के अनुसार, राजधानी में आज एक्यूआई 309 दर्ज किया गया।  

Tue, 4 Nov 2025 09:16 AMPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली की आबोवहा दिन-प्रतिदिन और ‘जहरीली’ होती जा रही है। मंगलवार को दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 'बहुत खराब' कैटेगरी में रहा और जल्द ही इसके 'गंभीर' स्तर पर पहुंचने की संभावना है। समीर ऐप के डेटा के अनुसार, राजधानी में आज एक्यूआई 309 दर्ज किया गया। वहीं एक्यूआई लेवल 421 के साथ अलीपुर में हवा की क्वालिटी सबसे खराब रही। श्री अरबिंदो मार्ग पर एक्यूआई सबसे कम 152 था।

सेंट्रल पल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, सोमवार शाम 4 बजे औसत एक्यूआई 309 रहा। इस महीने की शुरुआत में 'बहुत खराब' कैटेगरी में आने के बाद औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स इसी स्तर पर बना हुआ है।

एक्यूआई लगातार तीसरे दिन 'बहुत खराब', कुछ स्टेशनों से डेटा गायब: मुख्य बातें

• दिल्ली में सोमवार को भी धुंध छाई रही और लगातार तीसरे दिन एक्यूआई 'बहुत खराब' कैटेगरी में रहा। शाम 4 बजे 24 घंटे का औसत एक्यूआई 309 ‘बहुत खराब’ था, जो रविवार के मुकाबले थोड़ा बेहतर था। रविवार को शाम 4 बजे एक्यूआई 366 ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज किया गया था।

• सोमवार को दिल्ली के तीन मॉनीटरिंग स्टेशनों पर हवा की क्वालिटी 'मध्यम' श्रेणी में रही, जिसमें एक व्यस्त ट्रैफिक चौराहा आईटीओ भी शामिल था, जहां एक्यूआई 188 था।एचटी की पहले की एक रिपोर्ट के अनुसार, करीब से देखने पर पता चला कि स्टेशन से कई घंटों का डेटा गायब था। समीर ऐप पर डेटा से पता चला कि सोमवार सुबह 8 बजे आईटीओ पर एक्यूआई 80 (संतोषजनक) जितना कम था।

• अर्ली वार्निंग सिस्टम (EWS) के रविवार के बुलेटिन के अनुसार, मंगलवार को हवा की क्वालिटी और खराब होकर 'बहुत खराब' लेवल पर पहुंचने की उम्मीद है और बुधवार को यह फिर से 'बहुत खराब' लेवल पर आ जाएगी।

• अर्ली वार्निंग सिस्टम के फोरकास्ट के रविवार के पूर्वानुमान के मुताबिक, आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हवा रुक सकती है। हालांकि, सोमवार को कोई अपडेटेड पूर्वानुमान जारी नहीं किया गया और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) भी अपडेट नहीं हुआ। डीएसएस दिल्ली में प्रदूषण के सोर्स का ब्रेकअप बताता है।

• स्काईमेट के वाइस प्रेसिडेंट महेश पालावत ने एचटी को बताया कि रविवार को हवा की रफ्तार बढ़ने लगी, जो 10 किमी/घंटे तक पहुंच गई और सोमवार को 5 किमी/घंटा हो गई। एक और मौसम वैज्ञानिक नवदीप दहिया ने कहा कि 4 और 5 नवंबर को स्मॉग की एक नई परत आ सकती है, जिससे पश्चिमी विक्षोभ एक्यूआई पर बुरा असर पड़ेगा।

