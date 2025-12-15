Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi air quality reached emergency levels due to suffocating pollution; next few days will be extremely dangerous
Delhi Air Crisis : दिल्ली में दमघोंटू हवा से आपात स्तर तक पहुंची हालत, अगले कुछ दिन बेहद खतरनाक

Delhi Air Crisis : दिल्ली में दमघोंटू हवा से आपात स्तर तक पहुंची हालत, अगले कुछ दिन बेहद खतरनाक

संक्षेप:

कोहरे और ठंड ने दिल्ली के लोगों के लिए दमघोंटू हवा की आफत को और बढ़ा दिया है। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता आपात स्तर के करीब पहुंच गई है। हालात और बिगड़ने के संकेत हैं, क्योंकि फिलहाल तेज हवा या किसी बड़ी मौसमी राहत की संभावना नहीं दिख रही।

Dec 15, 2025 06:13 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

कोहरे और ठंड ने दिल्ली के लोगों के लिए दमघोंटू हवा की आफत को और बढ़ा दिया है। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता आपात स्तर के करीब पहुंच गई है। हालात और बिगड़ने के संकेत हैं, क्योंकि फिलहाल तेज हवा या किसी बड़ी मौसमी राहत की संभावना नहीं दिख रही।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, दिल्ली की हवा में मानकों से लगभग साढ़े चार गुना ज्यादा प्रदूषण मौजूद है। दिल्ली के लोग 14 अक्टूबर के बाद से ही प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं। मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने दिल्ली में इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश हुई थी। इसके चलते हवा भी काफी साफ रही थी, लेकिन मॉनसून की वापसी के बाद से ही प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा। 14 अक्टूबर के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं रहा है, जब वायु गुणवत्ता का स्तर 200 के नीचे आया हो।

खासतौर पर बीते दो दिनों में प्रदूषण के जहर से हवा बेहद दमघोंटू हो गई है। मानकों के मुताबिक हवा में पीएम 10 का स्तर 100 से और पीएम 2.5 का स्तर 60 से कम होने पर ही उसे स्वास्थ्यकारी माना जाता है। लेकिन दिल्ली-एनसीआर की हवा में पीएम 10 का स्तर रविवार की शाम 5 बजे 449.2 और पीएम 2.5 का औसत स्तर 297.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर पहुंच गया। यानी दिल्ली-एनसीआर की हवा में मानकों से लगभग साढ़े चार गुना ज्यादा प्रदूषण मौजूद है।

Delhi AQI level

कई इलाकों में आपातकालीन स्तर : सीपीसीबी के मानकों के मुताबिक वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 से 500 तक होने पर उसे सीवियर प्लस यानी गंभीरतम श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन, 500 से ऊपर के वायु गुणवत्ता सूचकांक की गणना नहीं की जाती है। यह माना जाता है कि 500 के ऊपर आपात स्थिति शुरू हो जाती है। इस तरह से देखें तो दिल्ली के वजीरपुर का वायु गुणवत्ता सूचकांक शाम के समय 500 के अंक पर पहुंच गया था। जबकि, कुछ अन्य इलाके ऐसे थे जहां का सूचकांक 500 के अंक तक पहुंचने के करीब रहा।

दिसंबर में दूसरी बार इतनी खराब हवा : दिल्ली में आमतौर पर नवंबर का महीना सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला साबित होता रहा है। दीवाली पर होने वाली आतिशबाजी, पराली का धुआं, मौसम के कारक आदि मिलकर नवंबर की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित बना देते हैं। लेकिन, इस बार नवंबर के महीने में हवा की रफ्तार पहले की तुलना में तेज रही। जिसके चलते प्रदूषण का स्तर भी पहले की तुलना में कम रहा। लेकिन, दिसंबर में भयावह प्रदूषण देखने को मिल रहा है। सीपीसीबी द्वारा वर्ष 2015 के अप्रैल महीने में वायु गुणवत्ता सूचकांक की यह प्रणाली शुरू की गई थी। तब से लेकर अभी तक देखें तो दिसंबर महीने में यह दूसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित दिन है। दिसंबर महीने के लिए सबसे ज्यादा प्रदूषित दिन 21 दिसंबर 2017 को रहा था, जब वायु गुणवत्ता सूचकांक 469 के अंक पर पहुंच गया था।

अभी राहत के आसार नहीं : राजधानी को प्रदूषित हवा से अभी राहत मिलने के आसार नहीं है। दरअसल, प्रदूषण की जो स्थिति है, उससे कोई बड़ी मौसमी परिघटना ही दिल्ली को बचा सकती है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा ग्रैप की सर्वोच्च पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं। इसके बावजूद प्रदूषण के स्तर में कमी नहीं आई है। ऐसी स्थिति में अगर हवा की गति तेज होती है, तेज धूप निकलती है तो प्रदूषक कणों का विसर्जन तेज हो सकता है। सोमवार को दिन के समय हवा की गति में थोड़ा तेजी आने की संभावना है। हालांकि, दिल्ली की हवा अभी बहुत खराब या फिर गंभीर में ही रहने का अनुमान है।

क्यों तेजी से बढ़ा प्रदूषण : दिल्ली में कुछ समय के लिए पूर्वी हवाएं चली थीं। जो अपने साथ ढेर सारी नमी लाईं। जबकि, हवा में प्रदूषण पहले से मौजूद था। नमी के चलते पहले तो दिल्ली में कोहरे जैसी स्थिति बनी फिर प्रदूषण और नमी के चलते स्मॉग की स्थिति बन गई। रविवार को दिन भर यह स्थिति बनी रही। हवा की गति बेहद धीमी होने के चलते यह धुंध और नमी साफ नहीं हुई। बल्कि, रविवार की शाम के समय इसका स्तर और भी ज्यादा हो गया।

भांपने में असफल रही प्रणाली : प्रदूषण का पूर्वानुमान लगाने में भी प्रणालियां सफल साबित नहीं हो पा रही हैं। पूर्वानुमान लगाने के लिए तैयार किया गया प्रणाली का अंदाजा लगातार सटीक नहीं साबित हो रहा है। इससे पहले भी गंभीर हवा वाले दिन का यह प्रणाली पूर्वानुमान नहीं कर सकी।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।