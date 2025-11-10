Delhi AQI : दिल्ली की हवा में मामूली सुधार, AQI अब भी ‘बहुत खराब’; देखें इन इलाकों का हाल
संक्षेप: राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह आबोहवा में थोड़ा सुधार देखने को मिला, लेकिन अब भी यह 'बहुत खराब' कैटेगरी में ही बनी हुई है। आज सुबह 8 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 345 दर्ज किया गया था, जो रविवार को रिकॉर्ड किए गए 391 से कम था।
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, आनंद विहार में एक्यूआई 379, अलीपुर में 360, अशोक विहार में 367, बवाना में 412, बुराड़ी क्रॉसिंग में 389, चांदनी चौक में 360, द्वारका सेक्टर-8 में 356, ITO में 367, जहांगीरपुरी में 389, मुंडका में 378, नरेला में 368, ओखला फेज 2 में 348, पटपड़गंज में 376, पंजाबी बाग में 324, आरके पुरम में 363, रोहिणी में 390 और सोनिया विहार में 369 दर्ज किया गया।
राहुल नाम के एक व्यक्ति ने कहा कि शहर में सचमुच बहुत ज्यादा प्रदूषण है। यह कोहरा नहीं है, यह प्रदूषण है। हमें सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन हो रही है। सरकार को इसे रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। पटाखे फोड़े गए, पराली जलाने से निकलने वाला धुआं भी दिल्ली आता है।
सीपीसीबी के डेटा के अनुसार, एक दिन पहले रविवार को दिल्ली में हवा की क्वालिटी 'बहुत खराब' कैटेगरी में चली गई थी, सुबह 7 बजे कुल एक्यूआई 391 रिकॉर्ड किया गया था।
बता दें कि, 0 से 50 के बीच AQI को 'अच्छा', 51-100 को 'संतोषजनक', 101-200 को 'मध्यम', 201-300 को 'खराब', 301-400 को 'बहुत खराब' और 401-500 को 'गंभीर' माना जाता है।
गौरतलब है दिल्ली पुलिस ने रविवार रात इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में ले लिया। ये लोग सरकार से नेशनल कैपिटल रीजन में एयर पल्यूशन को कम करने के लिए पॉलिसी बनाने की मांग कर रहे थे।