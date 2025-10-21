हर सांस में घुल रहा 'जहर', पलूशन से दिल्ली को इस बार ग्रीन पटाखे भी नहीं बचा पाए

संक्षेप: गैस चैंबर सी प्रतीत हो रही दिल्ली में लोगों की हर सांस इस जहर को मानो न चाहते हुए भी निगले जा रही है। ग्रैप-2 लगने के बाद भी हवा का स्तर 350 को पार कर गया है। कहीं-कहीं तो आंकड़ा 500 के भी पार है। मतलब ग्रीन पटाखे भी दिल्ली की जहराली हवा को काबू में नहीं कर पाए।

दूर तक फैली धुंध... मानो किसी सफेद चादर ने पूरी दिल्ली को ढंक लिया है। दिवाली के अगले दिन दिल्ली का ये हाल कोई आज की कहानी नहीं है। दिल्ली को पलूशन मुक्त करने के प्रयास बरसों से होते आए हैं,लेकिन उसकी जमीनी हकीकत कुछ और है और नतीजा ये है कि यह दमघोंटू हवा हमारी सांसों पर भारी पड़ रही है। गैस चैंबर सी प्रतीत हो रही दिल्ली में लोगों की हर सांस इस जहर को मानो न चाहते हुए भी निगले जा रही है। ग्रैप-2 लगने के बाद भी हवा का स्तर 350 को पार कर गया है। कहीं-कहीं तो आंकड़ा 500 के भी पार है। मतलब ग्रीन पटाखे भी दिल्ली की जहराली हवा को काबू में नहीं कर पाए। आपको पिछले सालों के भी डेटा बताते हैं जब दिल्लीवाले ऐसे ही दमघोंटू हवा में सांस लेने को मजबूर थे।

1 नवंबर 2024: सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) की ओर से दिए गए रियल-टाइम डेटा के अनुसार, दिवाली के अगले दिन(पिछले साल दिवाली 31 अक्टूबर को थी) सुबह 6:30 बजे दिल्ली का AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) बढ़कर 359 हो गया। (नोट: 2024 का डेटा CPCB के AQI रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है, इसलिए SAFAR के डेटा का उपयोग किया गया है।)

13 नवंबर 2023: दिवाली की रात पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध होने के बावजूद लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया,जिसके बाद दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत तेजी से बढ़ा और चारों तरफ धुएं की मोटी चादर छा गई। सुबह 8 बजे AQI 438 दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' (Severe) श्रेणी में आता है। इससे ठीक 24 घंटे पहले दिवाली की सुबह AQI 269 रिकॉर्ड किया गया था।

25 अक्टूबर, 2022: 24 अक्टूबर को दिवाली के बाद अगले दिन सुबह दिल्ली का AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) 315 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' (Very Poor) श्रेणी में था।

5 नवंबर, 2021: दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद लोगों ने इसका जमकर उल्लंघन किया और वायु को और जहरीला बना दिया। इस कारण AQI 454 तक पहुंच गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। नवंबर वह समय होता है जब पराली जलाने और गाड़ियों के धुएं जैसे कई कारणों से दिल्ली की हवा पहले से ही खतरनाक होती है और पटाखों ने इस मौजूदा संकट को और बढ़ा दिया था।

ग्रीन पटाखों का सीमित प्रभाव 2025 में 'ग्रीन पटाखों' की अनुमति के बावजूद आनंद विहार में AQI 360 (बहुत खराब श्रेणी) दर्ज किया गया। यह दिखाता है कि ग्रीन पटाखे भी प्रदूषण को पूरी तरह से रोक नहीं पाए और हवा की गुणवत्ता स्वास्थ्य के लिए खतरनाक बनी रही।

प्रतिबंध के उल्लंघन से मामूली अंतर 2024 में जब AQI 396 था,तो यह 'गंभीर' श्रेणी के काफी करीब था। 2025 में ग्रीन पटाखों के साथ AQI 360 दर्ज हुआ,जो पिछले साल के AQI 396 से थोड़ा बेहतर है। यह अंतर दर्शाता है कि या तो ग्रीन पटाखों ने पारंपरिक पटाखों की तुलना में थोड़ा कम प्रदूषण किया या फिर 2024 में प्रतिबंध के बावजूद बड़े पैमाने पर पारंपरिक,अत्यधिक प्रदूषणकारी पटाखों का इस्तेमाल हुआ था।

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले 2014-15 में पटाखों पर प्रतिबंध लगाया था। हालांकि इस प्रतिबंध को लागू करने में हमेशा चुनौतियां आईं और लोगों ने इसका पूरी तरह पालन नहीं किया। नतीजतन हर साल दिवाली से पहले और बाद में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 'बहुत खराब' से 'गंभीर' श्रेणी तक पहुंचता रहा है। इस साल सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे उद्योग के हितों और जन स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाते हुए दिवाली पर 'ग्रीन पटाखों' की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी। लेकिन उपलब्ध डेटा से पता चलता है कि कहानी वही पुरानी टेप रिकॉर्डर की तरह दोहराई गई है।

पर्यावरणविदों ने कोर्ट के इस फैसले पर आपत्ति जताई है। वे 'ग्रीन पटाखों' को कम जहरीला कह रहे हैं,क्योंकि ग्रीन पटाखों को 30 प्रतिशत कम प्रदूषण पैदा करने का दावा किया जाता है। करीब तीन दशकों से स्वच्छ हवा के लिए संघर्ष कर रहीं भवरीन कंधारी ने कहा कि वायु प्रदूषण सिर्फ एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है,हम जन स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। 30 प्रतिशत कम प्रदूषण का कोई मतलब नहीं है। क्या आप कह रहे हैं कि कम जहरीला है? क्या आप अपने बच्चों को कम जहर खिलाना चाहते हैं? मैं अपने बच्चों के जन्म से पहले भी स्वच्छ हवा के लिए लड़ रही थी और फिर भी मैं उन्हें केवल खराब फेफड़े ही दे पाई।"