ये राहत सिर्फ दो दिन की, इस डेट के बाद और खराब होने वाली है दिल्ली की हवा

अक्टूबर के महीने से, दिल्ली में वायु गुणवत्ता (AQI) आमतौर पर खराब होनी शुरू हो जाती है। ऐसा दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के वापस लौटने और हवा के तापमान में गिरावट आने के कारण होता है। इसके साथ ही कई कारक जुड़ जाते हैं। 

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 13 Oct 2025 09:58 AM
दिल्ली में ठंड की आहट के बीच पलूशन ने भी हवाओं मे धीमा जहर घोलना शुरू कर दिया है। एक्यूआई तो 200 को पार कर गया था, जिसे खराब श्रेणी में माना जाता है। हालांकि रविवार को लगातार चली हवाओं ने इसके असर को कम किया,लेकिन 15 अक्टूबर के बाद स्थिति और खराब होने के संकेत हैं। यही नहीं, कुल प्रदूषण में पराली जलाने का हिस्सा मामूली रूप से बढ़कर 0.8% हो गया, जबकि एक दिन पहले यह 0.4% था। यह जानकारी केंद्र के 'डिसीजन सपोर्ट सिस्टम' (DSS) की ओर से दी गई है।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत आने वाली 'एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम' (EWS) के अनुसार:

➤13 से 14 अक्टूबर तक दिल्ली की हवा की गुणवत्ता 'मध्यम' (moderate) श्रेणी में रहने की बहुत संभावना है।

➤15 अक्टूबर को यह 'खराब' (poor) श्रेणी में पहुंच सकती है।

➤15 अक्टूबर के बाद अगले छह दिनों तक भी AQI के 'खराब' रहने की संभावना है।

अक्टूबर के महीने से, दिल्ली में वायु गुणवत्ता (AQI) आमतौर पर खराब होनी शुरू हो जाती है। ऐसा दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के वापस लौटने और हवा के तापमान में गिरावट आने के कारण होता है। इसके साथ ही कई कारक जुड़ जाते हैं:

➤उत्तर-पश्चिमी भारत में पराली जलना शुरू हो जाता है।

➤त्योहारों का मौसम आता है जब पटाखे चलाए जाते हैं।

➤तापमान या हवा की गति में कमी आ जाती है।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

विशेषज्ञों के अनुसार, कम तापमान के साथ जब हवा की गति भी कम हो जाती है, तो "इन्वर्सन" की स्थिति बनती है। 'इन्वर्सन' में, ठंडी हवा गर्म हवा के नीचे फंस जाती है। यह एक ढक्कन (lid) जैसा बना देता है, जिसके कारण प्रदूषक (pollutants) सतह के पास ही जमा हो जाते हैं। इसके अलावा, इस मौसम में चलने वाली उत्तर-पश्चिमी हवाएं पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से निकलने वाले धुएं को भी साथ लेकर आती हैं। अक्सर नवंबर की शुरुआत के आसपास, दिल्ली के हवा में मौजूद कणिकीय पदार्थों (particulate matter) में इसका अधिकतम योगदान 40% तक पहुंच जाता है।

दिल्ली के PM 2.5 प्रदूषण में विभिन्न स्रोतों के योगदान का आकलन करने वाले DSS (डिसीजन सपोर्ट सिस्टम) के अनुसार, रविवार को दिल्ली के परिवहन का योगदान सबसे ज्यादा था। अनुमानित तौर पर, प्रदूषण में इसका हिस्सा 19.8% रहा। इसके बाद, प्रदूषण में योगदान सोनीपत (9.2%) और झज्जर (5.1%) से होने वाले उत्सर्जन का था। रविवार को पराली जलाने (farm fires/stubble burning) का योगदान 0.8% रहा और सोमवार के लिए भी लगभग इतना ही योगदान रहने का अनुमान है।

पराली जलाने की घटनाओं में कमी

पिछले साल की तुलना में, इस साल अब तक पराली जलाने की घटनाएँ अपेक्षाकृत कम हुई हैं। पंजाब में 15 सितंबर से 11 अक्टूबर के बीच 116 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गईं, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह संख्या 533 थी। हरियाणा में 11 अक्टूबर तक यह संख्या 11 है, जबकि पिछले साल यह गिनती 280 थी।

इस बीच, रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस (°C) दर्ज किया गया, जो सामान्य से तीन डिग्री कम और शनिवार से थोड़ा ज्यादा था। न्यूनतम तापमान 19.6°C रहा, जो सामान्य से एक डिग्री कम था। मौसम विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के अनुसार, मंगलवार तक ठंडी उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलने से न्यूनतम तापमान 18 से 20°C के बीच बना रहेगा। हालांकि, अधिकतम तापमान में 1-2°C की मामूली वृद्धि होगी। बुधवार तक अधिकतम तापमान 34°C तक पहुंचने का अनुमान है।

IMD के एक अधिकारी ने बताया, "आसमान साफ़ बना रहेगा, और सप्ताह के दूसरे भाग में हवा की दिशा धीरे-धीरे बदलकर पूर्वी हो जाएगी। अगले दो से तीन दिनों में 5 से 10 किमी/घंटा की रफ़्तार से हवाएं चलने की संभावना है।" दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने रविवार को CPCB के आंकड़े साझा करते हुए कहा कि राजधानी में इस साल पहले ही 199 दिन ऐसे दर्ज किए जा चुके हैं जब AQI 200 से कम रहा है। उन्होंने कहा, "यह 2016 में दर्ज किए गए 110 दिनों की तुलना में लगभग दोगुना है। दिल्ली की हवा में सुधार हो रहा है क्योंकि जमीनी स्तर पर काम हो रहा है।"