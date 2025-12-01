Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi air quality improves best AQI in 8 years AAP Saurabh Bharadwaj alleges new data scam
दिल्ली की हवा में लगातार सुधार, 8 साल में AQI सबसे बेहतर; सौरभ भारद्वाज बोले- नया घोटाला

दिल्ली की हवा में लगातार सुधार, 8 साल में AQI सबसे बेहतर; सौरभ भारद्वाज बोले- नया घोटाला

संक्षेप:

दिल्ली-एनसीआर में इस साल वायु में लगातार सुधार देखने को मिला। पिछले आठ साल में सबसे बेहतर एक्यूआई दर्ज किया है। सरकारी आंकड़ों पर आम आदमी पार्टी ने हमला बोला, कहा कि आंकड़ों की हेराफेरी है।

Mon, 1 Dec 2025 07:38 AMGaurav Kala नई दिल्ली, एएनआई
share Share
Follow Us on

दिल्ली-एनसीआर में इस साल वायु गुणवत्ता में लगातार सुधार देखने को मिला है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी से नवंबर 2025 के बीच दिल्ली का औसत AQI 187 रहा, जो पिछले आठ साल में (कोविड-19 लॉकडाउन वाले 2020 को छोड़कर) सबसे कम है। पिछले वर्षों में यही औसत AQI 201 (2024), 190 (2023), 199 (2022), 197 (2021), 203 (2019) और 213 (2018) था। इससे साफ है कि हवा की स्थिति धीरे-धीरे सुधर रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आप बोली- नया घोटाला

वहीं, AAP दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि सरकार ने जानबूझकर AQI डेटा में हेरफेर की, कई बार 500–700 के AQI को 300–400 दिखाया ताकि GRAP-3 के तहत लगने वाली पाबंदियों से बचा जा सके और निर्माण कार्य भी प्रतिबंध के बावजूद जारी रहने दिया गया।

ये भी पढ़ें:5 नवंबर के बाद पहली बार दिल्ली में AQI 300 से नीचे, दमघोंटू हवा से राहत कब

इस साल गंभीर प्रदूषण वाले दिन भी कम रहे

रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में अब तक सिर्फ तीन दिन ऐसे रहे जब दिल्ली का AQI 400 के पार यानी सीवियर श्रेणी में पहुंचा, जबकि 2024 में ऐसे 11 दिन, 2023 में 12 दिन और 2021 में 17 दिन दर्ज किए गए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस साल अब तक एक भी दिन AQI 450 से ऊपर (सीवियर+) नहीं गया, जो पिछले वर्षों में आम बात थी।

PM2.5 और PM10 स्तर में भी सुधार

दिल्ली का औसत PM2.5 स्तर इस साल 85 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज हुआ, जो 2018 के बाद सबसे कम है और 2020 के बराबर है, जबकि पिछले वर्षों में यह 98 (2024), 90 (2023), 95 (2021) और 103 (2018) रहा था। इसी तरह PM10 का औसत स्तर भी 183 माइक्रोग्राम रिकॉर्ड किया गया, जो 2024 के 205, 2023 के 193 और 2018 के 228 माइक्रोग्राम की तुलना में बेहतर स्थिति दर्शाता है।

CAQM ने GRAP नियमों में किया बदलाव

कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने NCR में GRAP के नियमों में बदलाव करते हुए ‘सीवियर’ श्रेणी (स्टेज IV) के उपायों को अब स्टेज III के तहत लागू करने का फैसला किया है, जिससे राज्य सरकारें यह तय कर सकेंगी कि सरकारी, प्राइवेट और नगरपालिका दफ्तरों में 50% स्टाफ बुलाया जाए और बाकी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दिया जाए, जबकि केंद्र सरकार अपने दफ्तरों के लिए अलग निर्णय लेगी।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Ncr News AAP Delhi Air Pollution अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।