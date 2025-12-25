Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi air quality improves AQI below 200 at 10 locations
दिल्ली की हवा में सुधार, 10 जगहों पर AQI 200 से नीचे; आने वाले दिनों में क्या संकेत

संक्षेप:

Dec 25, 2025 09:15 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
दिल्ली के लोगों को लगातार दूसरे दिन प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली। शहर के 40 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों में से 10 केंद्रों ने एक्यूआई 200 से नीचे दर्ज किया। दिल्ली में औसत एक्यूआई 234 रहा। मंगलवार को दर्ज किए गए एक्यूआई 412 की तुलना में यह बहुत कम है।

राष्ट्रीय राजधानी में लगातार दूसरे दिन बृहस्पतिवार को लोगों को प्रदूषण के उच्च स्तर से राहत मिली। वायु गुणवत्ता में सुधार होकर यह 'खराब' श्रेणी में आ गई। दिल्ली में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 234 दर्ज किया गया।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वाहनों से होने वाला उत्सर्जन और पड़ोसी शहरों से होने वाला प्रदूषण राजधानी के वायु प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) शाम चार बजे 234 रहा, जो 'खराब' श्रेणी में बना हुआ है। एक दिन पहले इसी समय यह 271 दर्ज किया गया था। दिल्ली में मंगलवार को शाम चार बजे दर्ज किए गए 'गंभीर' एक्यूआई 412 की तुलना में यह काफी सुधार है।

शहर में कार्यरत 40 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों में से 10 केंद्रों ने एक्यूआई 200 से नीचे मध्यम श्रेणी में दर्ज किया। इनमें लोधी रोड, आईआईटी- दिल्ली, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और आया नगर शामिल हैं। जबकि 27 केंद्रों में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। जहांगीरपुरी और बवाना स्टेशनों पर वायु गुणवत्ता बेहद खराब दर्ज की गई, जहां एक्यूआई का स्तर 300 से ऊपर रहा।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बेहद खराब' और 401 से 500 के बीच को 'गंभीर' माना जाता है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए निर्णय सहायता प्रणाली (डीएसएस) के आंकड़ों से पता चला है कि बुधवार को दिल्ली में प्रदूषण के कुल स्तर में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन का सबसे बड़ा योगदान था। यह 18.5 प्रतिशत था। इसके बाद दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में स्थित उद्योगों (9.5 प्रतिशत), निर्माण गतिविधियों (2.5 प्रतिशत) और अपशिष्ट जलाने (1.6 प्रतिशत) का स्थान रहा।

वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के अनुसार, बृहस्पतिवार को अपराह्न के दौरान सतह पर चलने वाली हवा की प्रमुख दिशा उत्तर-पश्चिम थी और हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता के फिर से बेहद खराब श्रेणी में पहुंचने का अनुमान है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, बुधवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.9 डिग्री अधिक था। न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से थोड़ा कम था।

