11वें दिन भी 'बहुत खराब' रही दिल्ली की हवा, 15 सेंटरों पर 400 से ज्यादा AQI दर्ज
दिल्ली की हवा 11वें दिन भी 'बहुत खराब' श्रेणी में रही। सीपीसीबी के अनुसार, सोमवार को राजधानी का समग्र एक्यूआई 382 पर पहुंचकर 'गंभीर' श्रेणी के करीब पहुंच गई। वहीं, 15 निगरानी केंद्रों ने 400 से अधिक एक्यूआई दर्ज कीं। 24 घंटे का औसत एक्यूआई (वायु गुणवत्ता सूचकांक) सोमवार को 382 के साथ लगातार 11वें दिन 'बहुत खराब' श्रेणी में रहा।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, रविवार को औसत एक्यूआई 391, शनिवार को 370, शुक्रवार को 374, गुरुवार को 391, बुधवार को 392, मंगलवार को 374 और सोमवार को 351 रहा।
सीपीसीबी का समीर ऐप के अनुसार, 38 चालू केंद्रों में से 15 ने सोमवार को वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज की। यह ऐप दिल्ली भर के सभी निगरानी केंद्रों से वास्तविक समय में रीडिंग प्रदर्शित करता है। इनमें आईटीओ, पंजाबी बाग, पटपड़गंज, अशोक विहार, सोनिया विहार, रोहिणी, विवेक विहार, नरेला, बवाना और अन्य केंद्र शामिल थे, जहां AQI 400 के स्तर को पार कर गया।
सीपीसीबी मानकों के अनुसार, 0-50 के बीच का AQI 'अच्छा', 51-100 के बीच का AQI 'संतोषजनक', 101-200 के बीच का AQI 'मध्यम', 201-300 के बीच का AQI 'खराब', 301-400 के बीच का AQI 'बहुत खराब' और 401-500 के बीच का AQI 'गंभीर' माना जाता है।
इस बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम 9.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 0.6 डिग्री अधिक 26.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
आईएमडी ने मंगलवार के लिए मध्यम कोहरे का अनुमान जताया है, जबकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 24 डिग्री सेल्सियस और 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।