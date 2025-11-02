दिल्ली की हवा और खराब; AQI 421 अंक के साथ 'गंभीर' कैटेगरी में पहुंचा; जानें कहां कैसा हाल

संक्षेप: Delhi AQI Pollution : देश की राजधानी दिल्ली की आबोहवा दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर दिल्ली में प्रदूषण का लेवल तेजी से बढ़ा है, जिससे रविवार को शहर की हवा और खराब हो गई।

CPCB के डेटा के अनुसार, राजधानी के कई मॉनिटरिंग स्टेशनों पर हवा की क्वालिटी 'गंभीर' श्रेणी में रिकॉर्ड की गई, जबकि कुछ इलाकों में 'बहुत खराब' लेवल बना रहा। आज सुबह 8 बजे, खास मॉनिटरिंग जगहों पर AQI आनंद विहार (298), अलीपुर (258), अशोक विहार (404), चांदनी चौक (414), द्वारका सेक्टर-8 (407), आईटीओ (312), मंदिर मार्ग (367), ओखला फेज-2 (382), पटपड़गंज (378), पंजाबी बाग (403), आरके पुरम (421), लोधी रोड (364), रोहिणी (415) और सिरीफोर्ट (403) पर दर्ज किया गया। इनमें से अधिकतर रीडिंग शहर को 'बहुत खराब' या 'गंभीर' कैटेगरी में पहुंचा दिया है।

बाहर की BS-III कमर्शियल मालवाहक गाड़ियों की एंट्री पर बैन

अधिकारियों ने बढ़ते प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए शहर के कई हिस्सों में ट्रक पर लगे पानी के स्प्रिंकलर और धूल कंट्रोल करने के दूसरे उपाय तेज कर दिए हैं। इसके साथ ही कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ती हवा की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए 1 नवंबर से दिल्ली से बाहर के सभी BS-III और उससे नीचे के स्टैंडर्ड वाले कमर्शियल मालवाहक गाड़ियों की एंट्री पर बैन लगा दिया है।

दिल्ली ट्रांसपोर्ट एनफोर्समेंट टीम के सब इंस्पेक्टर, धर्मवीर कौशिक ने कहा, "BS-III गाड़ियों को वापस भेजा जा रहा है। उन्हें दिल्ली में आने की इजाजत नहीं है। यह सिर्फ मालवाहक गाड़ियों पर लागू होता है; पैसेंजर गाड़ियों पर कोई रोक नहीं है।"

दिवाली के बाद से दिल्ली-एनसीआर में कई इलाकों में एक्यूआई 'खराब' और 'बहुत खराब' कैटेगरी में बना हुआ है, जबकि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान-2 (ग्रैप-2) के प्रतिबंध अब भी लागू हैं।