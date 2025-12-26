फिर जहरीली हुई दिल्ली की हवा, 8 जगहों पर AQI 400 से ऊपर; अभी 6 दिन राहत नहीं, धुंध भी छाएगा
दो दिन थोड़ी साफ रहने के बाद दिल्ली की हवा फिर बेहद खराब हो गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शुक्रवार शाम 4 बजे दिल्ली का 24 घंटे का औसत एक्यूआई 332 रहा, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में माना जाता है। गुरुवार को यह 234 था और बुधवार को 271 था।
दिल्ली के कई निगरानी केंद्रों पर प्रदूषण का स्तर 'गंभीर' दर्ज किया गया है। सीपीसीबी के अनुसार, शहर में कार्यरत कुल 40 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों में से 38 में से आठ केंद्रों पर एक्यूआई का स्तर 400 से ऊपर दर्ज किया गया है।
इनमें आनंद विहार, बावना, डीटीयू, जहांगीरपुरी, नरेला, नेहरू नगर, रोहिणी और विवेक विहार शामिल थे। सीपीसीबी के समीर ऐप के आंकड़ों के अनुसार, 20 स्टेशन बेहद खराब श्रेणी में थे, जबकि 9 स्टेशनों पर वायु गुणवत्ता खराब दर्ज की गई।
सीपीसीबी के अनुसार, 0 से 50 के बीच वायु गुणवत्ता को अच्छा, 51 से 100 को संतोषजनक, 101 से 200 को मध्यम, 201 से 300 को खराब, 301 से 400 को बेहद खराब और 401 से 500 को गंभीर माना जाता है।
डीएसएस के आंकड़ों से पता चला है कि बुधवार को दिल्ली के प्रदूषण में वाहनों से होने वाला उत्सर्जन का योगदान 19.7 प्रतिशत था। इसके बाद दिल्ली और उसके आसपास के उद्योगों का योगदान 10.1 प्रतिशत और आवासीय स्रोतों का योगदान 4.9 प्रतिशत रहा।
एनसीआर के जिलों में, हरियाणा के झज्जर का दिल्ली के प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान 20 प्रतिशत रहा, इसके बाद सोनीपत (4 प्रतिशत), पानीपत (4 प्रतिशत), गुरुग्राम (4 प्रतिशत) और रोहतक (2.3 प्रतिशत) का स्थान रहा।
वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के पूर्वानुमान के अनुसार, दिल्ली की वायु गुणवत्ता अगले 6 दिनों तक बेहद खराब श्रेणी में रहने की संभावना है। मौसम की बात करें तो आईएमडी के अनुसार, बुधवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 22.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.6 डिग्री अधिक था। न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से थोड़ा कम था।
आईएमडी ने शनिवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः लगभग 22 डिग्री सेल्सियस और 7 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान लगाया है। साथ ही अगले कुछ दिनों तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।