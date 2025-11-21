Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi air quality aqi severe in condition in 18 places expert says public health emergency
खतरनाक हुई दिल्ली की हवा! 18 मॉनिटरिंग स्टेशन पर AQI बहुत ज्यादा; क्या बोले एक्सपर्ट

संक्षेप:

गिरते तापमान के साथ दिल्ली की हवा का स्तर और खराब होता जा रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में हवा का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। 18 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर हवा का स्तर खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है।

Fri, 21 Nov 2025 01:37 PMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
गिरते तापमान के साथ दिल्ली की हवा का स्तर और खराब होता जा रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में हवा का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। लगातार बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। डॉक्टरों ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। इ दौरान दिल्ली में एक्यूआई के 18 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है।

आगे कैसा रहेगा हवा का हाल

आने वाले दिनों में दिल्ली में तेजी से तापमान बढ़ेगा। इस दौरान पलूशन के कारण हवा भी प्रदूषणयुक्त हो जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि आने वाले दिनों पलूशन का स्तर और खराब स्थिति में जाने वाला है। मिनिस्ट्री ने कहा प्रदूषण का स्तर गंभीर की श्रेणी में ही रहेगा। इस दौरान ठंडी हवाओं के कारण सुधार की संभावना कम है।

दिल्ली के प्रदूषण को लेकर बात करते हुए एम्स के एक्सपर्ट्स ने बताया कि अस्पतालों में प्रदूषण से जुड़े मामलों में 10-15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी देखने को मिली है। एम्स के डॉक्टर आनंद मोहन ने कहा कि दिल्ली में बनी हुई हालिया स्थिति जानलेवा है। उन्होंने कहा कि पिछले दस सालों से यही हालात बने हुए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर किसी तरह का बदलाव नहीं देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण शरीर के हर अंग को प्रभावित कर रहा है।

Delhi Pollution
