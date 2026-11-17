दिल्ली में पलूशन बरकरार, लेकिन सामने आई बड़ी राहत की खबर; जानिए कितना रहा AQI
राजधानी दिल्ली में पलूशन का स्तर लगातार खराब हालात में है। लेकिन इसी बीच एक राहत की खबर सामने आई है। जानिए क्या है पूरा मामला।
राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार ऊंचा बना हुआ है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर सामने आई है, जो प्रदूषण के मामले में थोड़ा राहत दे रही है। दरअसल, प्रदूषण का स्तर नवंबर माह में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। लेकिन समस्या ये है कि AQI अभी भी इतना नीचे नहीं पहुंचा है कि दिल्ली की हवा को जहर मुक्त साफ-सुथरा कहा जा सके। ये आंकड़ें केंद्रीय पलूशन कंट्रोल कमेटी (CPCB) द्वारा 17 नवंबर को जारी रिपोर्ट से सामने आए हैं। जानिए दिल्ली में AQI के ताजा हालात।
जानिए कितना AQI दर्ज किया गया है
CPCB द्वारा शाम 4 बजे देशभर के प्रमुख शहरों की AQI रिपोर्ट जारी की जाती है। इसके मुताबिक, नवंबर माह में अब तक का सबसे कम AQI- 204 दर्ज किया गया है। यह आंकड़े बीते 24 घंटे के दौरान के औसत हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि हवा में मौजूद प्रदूषण का स्तर अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। हवा के स्वास्थ्य को मापने के लिए चरण बनाए गए हैं। अभी भी AQI अपनी Poor (खराब) कैटेगरी में है।
AQI घटा, लेकिन प्रदूषण बरकरार, हालात नाजुक
AQI की Poor (खराब) कैटेगरी का मतलब है कि हवा की गुणवत्ता खराब है। लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने पर ज्यादातर लोगों को सांस लेने में परेशानी हो सकती है। खासकर अस्थमा, फेफड़ों या दिल की बीमारी से जूझ रहे लोगों को ज्यादा दिक्कत हो सकती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, मंगलवार सुबह 7:05 बजे दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 246 दर्ज किया गया। इस स्तर के साथ राजधानी की हवा 'खराब' (Poor) श्रेणी में रही।
दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में AQI क्या रहा
हालांकि, दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर औसत से भी ज्यादा दर्ज किया गया। सिरिफोर्ट में सबसे ज्यादा 341 AQI रहा, जो 'बहुत खराब' (Very Poor) श्रेणी में आता है। इसके अलावा कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 338, एनएसयूटी जाफरपुर में 336, आईटीओ में 335, तालकटोरा गार्डन में 326 और पूसा में 322 AQI दर्ज किया गया।
वहीं, बुराड़ी क्रॉसिंग में 318, चांदनी चौक में 316, एनआईएच नरेला में 313, नॉर्थ कैंपस में 310 और डीयूटी में 303 AQI रहा। इन सभी इलाकों में हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज की गई। दूसरी ओर, दिल्ली कैंट इलाके में सबसे कम 151 AQI रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा आईएमडी लोधी रोड में 182, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 185, बदरपुर में 188 और ओखला फेज-2 में 192 AQI रहा। इन इलाकों में हवा की गुणवत्ता 'मध्यम' (Moderate) श्रेणी में बनी रही।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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