दिल्ली में दिवाली से पहले ही सांस लेना हुआ मुश्किल, हवा की हालत 'बहुत खराब'; 350 के पास पहुंचा AQI

Delhi AQI : दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है। CPCB के अनुसार अक्षरधाम और ITO के आसपास AQI 349, जबकि इंडिया गेट और जनपथ में 335 दर्ज किया गया।

दिल्ली में दिवाली से पहले ही हवा दमघोंटू हो गई है। आज सुबह राजधानी के कई इलाकों में हवा की हालत और बिगड़ कर 'बहुत खराब' हो गई। वहीं, वायु गुणवत्ता सूचकांच (एक्यूआई) भी 350 के करीब पहुंच गया।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की ओर से जारी किए सुबह 7 बजे से पहले के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, अक्षरधाम मंदिर और ITO के आसपास के इलाके के इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 349 दर्ज किया गया। वहीं, इंडिया गेट और जनपथ के आसपास के इलाके में एक्यूआई 335 पर रहा।

पाबंदियों के पहले दिन ही खराब श्रेणी में पहुंची हवा दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए एक नवंबर से नई पाबंदियां लागू हो गईं। हालांकि, पाबंदियों के पहले दिन ही रविवार को वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई। दिल्ली में बारिश के चलते दो दिनों से प्रदूषण से राहत थी, लेकिन रविवार का दिन न सिर्फ इस सीजन का बल्कि 12 जुलाई के बाद का सबसे अधिक प्रदूषित दिन दर्ज किया गया। दिल्ली के 57 निगरानी केंद्रों में से 23 पर एक्यूआई 300 के पार पहुंच गया। सीपीसीबी के अनुसार, इस सप्ताह प्रदूषण और बढ़ेगा, जिससे एक्यूआई ‘बेहद खराब श्रेणी’ में पहुंच जाएगा। एक दिन पहले दिल्ली का एक्यूआई 117 था, रविवार को इसमें 144 अंकों की बढ़ोतरी हुई। इससे हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई। पिछले माह 21 अक्टूबर को एयर इंडेक्स 245 था। रविवार से पहले दिल्ली में अधिक एक्यूआई 12 जुलाई को रहा था। उस समय यह 261 दर्ज किया गया था।

सीपीसीबी के अनुसार, 0 से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बहुत खराब' और 401 से 500 को 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है।