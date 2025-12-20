प्रदूषण के बीच दिल्ली में बड़ा एक्शन, एक दिन में काटे 11 हजार वाहनों के चालान

संक्षेप: वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने निगरानी सख्त कर दी है, जिसके तहत पिछले 24 घंटों में 11,776 वाहनों के चालान किए गए और हज़ारों टन कचरा हटाकर सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया है।

दिल्ली सरकार ने कहा है कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जमीनी स्तर पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। बीते 24 घंटों में विभिन्न विभागों की संयुक्त टीमों ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 11,776 वाहनों के चालान किए।

यह कार्रवाई शहरभर में सख्त निगरानी के तहत की गई। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि सरकार एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही है, जिनमें वाहन जांच, धूल नियंत्रण, कचरा प्रबंधन और नियमों का कड़ाई से पालन शामिल है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों का असर इस सर्दी में वायु गुणवत्ता सूचकांक में पिछले वर्षों की तुलना में हुए हल्के सुधार के रूप में दिखा है। शहर की सफाई के तहत नगर निगम एजेंसियों ने 12164.88 मीट्रिक टन कचरा हटाया। 2068.81 किलोमीटर सड़कों की मशीनों से सफाई और 1830 किलोमीटर सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया। 5528 किलोमीटर क्षेत्र में एंटी-स्मॉग गन का इस्तेमाल हुआ।