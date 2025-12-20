Hindustan Hindi News
प्रदूषण के बीच दिल्ली में बड़ा एक्शन, एक दिन में काटे 11 हजार वाहनों के चालान

वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने निगरानी सख्त कर दी है, जिसके तहत पिछले 24 घंटों में 11,776 वाहनों के चालान किए गए और हज़ारों टन कचरा हटाकर सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया है।

Dec 20, 2025 05:57 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली सरकार ने कहा है कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जमीनी स्तर पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। बीते 24 घंटों में विभिन्न विभागों की संयुक्त टीमों ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 11,776 वाहनों के चालान किए।

यह कार्रवाई शहरभर में सख्त निगरानी के तहत की गई। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि सरकार एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही है, जिनमें वाहन जांच, धूल नियंत्रण, कचरा प्रबंधन और नियमों का कड़ाई से पालन शामिल है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों का असर इस सर्दी में वायु गुणवत्ता सूचकांक में पिछले वर्षों की तुलना में हुए हल्के सुधार के रूप में दिखा है। शहर की सफाई के तहत नगर निगम एजेंसियों ने 12164.88 मीट्रिक टन कचरा हटाया। 2068.81 किलोमीटर सड़कों की मशीनों से सफाई और 1830 किलोमीटर सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया। 5528 किलोमीटर क्षेत्र में एंटी-स्मॉग गन का इस्तेमाल हुआ।

तीस हजार मीट्रिक टन से अधिक कचरे का निपटारा

कचरा प्रबंधन में पिछले 24 घंटों में 30,000 मीट्रिक टन से अधिक पुराने कचरे का वैज्ञानिक निपटान किया गया। 311 ग्रीन दिल्ली ऐप, समीर और सोशल मीडिया से मिली 57 शिकायतों का समाधान किया गया। साथ ही 542 गैर-निर्धारित मार्गों पर चल रहे ट्रकों को रोका गया और 34 ट्रैफिक जाम वाले स्थानों पर यातायात सुधारा गया।

