दिल्ली की जहरीली हवा में हल्का सुधार, लेकिन सांसें अभी भी अटकी; जानिए आज कहां कितना AQI

संक्षेप: Delhi Pollution AQI Update: दिल्ली की हवा लगातार जहरीली बनी हुई है। हालांकि आज प्रदूषण में हल्का सुधार जरूर हुआ है। लेकिन कई इलाकों में आज भी एक्यूआई 350 के पार बनी हुई है।

राजधानी दिल्ली की हवा में सुधार होने की बजाय प्रदूषण का स्तर और बढ़ गया है। आज सुबह से आसमान में धुंध की चादर छाई हुई है। हालांकि आज हवा में हल्का सुधार जरूर हुआ है। आज औसत एक्यूआई बेहद खराब है। लेकिन कई जगहों पर आज भी हवा गंभीर स्तर पर बनी हुई है। वहीं मंगलवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता एक बार फिर से गंभीर श्रेणी में पहुंच गई। इस सीजन में यह सातवां दिन था जब वायु गुणवत्ता 400 के ऊपर पहुंची हो।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

आज कहां कितना AQI (सुबह 8 बजे तक)

इलाका AQI श्रेणी दिल्ली (ओवरऑल) 349 बेहद खराब मुंडका 385 बेहद खराब विवेक विहार 377 बेहद खराब जहांगीरपुरी 373 बेहद खराब वजीरपुर 372 बेहद खराब चांदनी चौक 377 बेहद खराब द्वारका 371 बेहद खराब आनंद विहार 374 बेहद खराब पंजाबी बाग 373 बेहद खराब आरकेपुरम 376 बेहद खराब नोएडा 355 बेहद खराब ग्रेटर नोएडा 344 बेहद खराब गाजियाबाद 309 बेहद खराब गुरुग्राम 316 बेहद खराब फरीदाबाद 226 खराब

वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के मुताबिक अगले तीन-चार दिनों के बीच दिल्ली के लोगों को प्रदूषित हवा से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। दिल्ली के वायुमंडल में कोहरे, धुंध और धुएं की एक परत छाई हुई है। हवा की रफ्तार बेहद धीमी है। इसके चलते प्रदूषक कणों का विसर्जन भी बेहद धीमा है। दिल्ली की हवा 14 अक्तूबर से ही सांस लेने लायक नहीं है। इस बीच में ज्यादातर दिन वायु गुणवत्ता का स्तर खराब, बहुत खराब या फिर गंभीर श्रेणी में रहा है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक मंगलवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 412 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को गंभीर श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले सोमवार को यह सूचकांक 373 के अंक पर रहा था। यानी सिर्फ 24 घंटों के अंदर ही इसमें 39 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में सूचकांक 400 के पार है। वहीं, मंगलवार की शाम चार बजे दिल्ली के चार इलाकों का सूचकांक 450 का अंक पार करके अति गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। इनमें आनंद विहार, मुंडका, नेहरू नगर और ओखला फेज-2 जैसे इलाके शामिल हैं।

मानकों से साढ़े तीन गुना ज्यादा सीपीसीबी के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर की हवा में शाम चार बजे पीएम 10 का औसत स्तर 358.7 और पीएम 2.5 का औसत स्तर 228.6 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर रहा है। हवा में पीएम 10 का स्तर 100 से नीचे और पीएम 2.5 का स्तर 60 से नीचे होने पर ही उसे स्वास्थ्यकारी माना जाता है। यानी दिल्ली के लोग इस समय मानकों से साढ़े तीन गुना ज्यादा प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं।