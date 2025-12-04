Hindustan Hindi News
delhi air pollution today aqi level toxic very poor aqi smog forecast
दिल्ली की हवा में हुआ हल्का सुधार, लेकिन अभी भी सांसों पर पहरा; जानिए आज कहां कितना AQI

संक्षेप:

Delhi AQI Update: दिल्ली में हवा लगातार जहरीली बनी हुई है और बुधवार को हल्का सुधार होने के बावजूद आज सुबह फिर धुंध छाई रही। अगले तीन-चार दिनों तक वायु गुणवत्ता के इसी श्रेणी में रहने के आसार हैं।

Thu, 4 Dec 2025 09:01 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली में हवा जहरीली बनी हुई है। बुधवार को दिनभर खिली धूप और हवा की गति बढ़ने से प्रदूषण के स्तर में हल्का सुधार हुआ। लेकिन आज सुबह से शहर के कई इलाकों में धुंध की चादर छाई हुई है। कई जगहों पर एक्यूआई बेहद खराब स्तर पर बना हुआ है। वहीं अगले तीन-चार दिनों के दौरान दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में ही रहने के आसार हैं।

आज कहां कितना AQI (सुबह 8 बजे)

इलाकाAQIश्रेणी
दिल्ली (ओवरऑल)299खराब
मुंडका339बेहद खराब
बवाना346बेहद खराब
जहांगीरपुरी342बेहद खराब
वजीरपुर323बेहद खराब
रोहिणी340बेहद खराब
डीटीयू328बेहद खराब
आनंद विहार316बेहद खराब
पंजाबी बाग309बेहद खराब
नरेला307बेहद खराब
नोएडा309बेहद खराब
ग्रेटर नोएडा287खराब
गाजियाबाद306बेहद खराब
गुरुग्राम281खराब
फरीदाबाद207खराब

दिल्ली के लोगों को लगभग डेढ़ महीने से प्रदूषित हवा में सांस लेना पड़ रहा है। अच्छे मानसून के चलते जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में गुणवत्ता का स्तर सामान्य से बेहतर रहा था। सीपीसीबी के मुताबिक, बुधवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 342 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को बहुत खराब श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले मंगलवार को यह सूचकांक 372 के अंक पर रहा था। यानी चौबीस घंटे के अंदर इसमें 30 अंकों का सुधार हुआ है।

मौसम के कारकों से आई कमी

मंगलवार को दिन में हवा की गति आमतौर पर दस किलोमीटर प्रति घंटे से कम रही थी। जबकि, हवा में धुंध और स्मॉग की भी एक परत बनी हुई थी। बुधवार को सुबह से ही धूप खिली रही। दिन के समय हवा की गति भी कुछ समय के लिए दस किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रही। जिसके चलते प्रदूषण के स्तर में हल्का सुधार हुआ है। सुबह नौ बजे दिल्ली के दस स्थानों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार यानी गंभीर श्रेणी में रहा था। बाद में इसमें सुधार हुआ और शाम के चार बजे तक कोई भी इलाका गंभीर श्रेणी में नहीं रहा।

‘दिल्ली में 400 से अधिक एक्यूआई वाले दिन घटे’

केंद्र सरकार ने बुधवार को संसद में दावा किया कि दिल्ली में अत्यधिक प्रदूषण वाले दिनों, यानी एक्यूआई स्तर 400 से ऊपर रहने वाले दिनों की संख्या में कमी आई है। पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने राज्यसभा में मणिपुर के जल प्रदूषण से संबंधित एक प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली का प्रदूषण गंभीर चिंता का विषय है, हालांकि 2016 की तुलना में पराली जलाने की घटनाओं में लगभग 90% की कमी दर्ज की गई है। कई सदस्यों ने चर्चा के दौरान दिल्ली की वायु गुणवत्ता पर कड़ी टिप्पणी की थी और प्रदूषण से निपटने के लिए ठोस कदमों की मांग की थी। यादव ने बताया कि केंद्र सरकार ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कृषि मंत्रियों के साथ लगातार बैठकें की हैं। उन्होंने कहा, स्थिति में और सुधार की आवश्यकता है।

भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
