दिल्ली की हवा में हुआ हल्का सुधार, लेकिन अभी भी सांसों पर पहरा; जानिए आज कहां कितना AQI

संक्षेप: Delhi AQI Update: दिल्ली में हवा लगातार जहरीली बनी हुई है और बुधवार को हल्का सुधार होने के बावजूद आज सुबह फिर धुंध छाई रही। अगले तीन-चार दिनों तक वायु गुणवत्ता के इसी श्रेणी में रहने के आसार हैं।

राजधानी दिल्ली में हवा जहरीली बनी हुई है। बुधवार को दिनभर खिली धूप और हवा की गति बढ़ने से प्रदूषण के स्तर में हल्का सुधार हुआ। लेकिन आज सुबह से शहर के कई इलाकों में धुंध की चादर छाई हुई है। कई जगहों पर एक्यूआई बेहद खराब स्तर पर बना हुआ है। वहीं अगले तीन-चार दिनों के दौरान दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में ही रहने के आसार हैं।

आज कहां कितना AQI (सुबह 8 बजे)

इलाका AQI श्रेणी दिल्ली (ओवरऑल) 299 खराब मुंडका 339 बेहद खराब बवाना 346 बेहद खराब जहांगीरपुरी 342 बेहद खराब वजीरपुर 323 बेहद खराब रोहिणी 340 बेहद खराब डीटीयू 328 बेहद खराब आनंद विहार 316 बेहद खराब पंजाबी बाग 309 बेहद खराब नरेला 307 बेहद खराब नोएडा 309 बेहद खराब ग्रेटर नोएडा 287 खराब गाजियाबाद 306 बेहद खराब गुरुग्राम 281 खराब फरीदाबाद 207 खराब

दिल्ली के लोगों को लगभग डेढ़ महीने से प्रदूषित हवा में सांस लेना पड़ रहा है। अच्छे मानसून के चलते जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में गुणवत्ता का स्तर सामान्य से बेहतर रहा था। सीपीसीबी के मुताबिक, बुधवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 342 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को बहुत खराब श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले मंगलवार को यह सूचकांक 372 के अंक पर रहा था। यानी चौबीस घंटे के अंदर इसमें 30 अंकों का सुधार हुआ है।

मौसम के कारकों से आई कमी मंगलवार को दिन में हवा की गति आमतौर पर दस किलोमीटर प्रति घंटे से कम रही थी। जबकि, हवा में धुंध और स्मॉग की भी एक परत बनी हुई थी। बुधवार को सुबह से ही धूप खिली रही। दिन के समय हवा की गति भी कुछ समय के लिए दस किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रही। जिसके चलते प्रदूषण के स्तर में हल्का सुधार हुआ है। सुबह नौ बजे दिल्ली के दस स्थानों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार यानी गंभीर श्रेणी में रहा था। बाद में इसमें सुधार हुआ और शाम के चार बजे तक कोई भी इलाका गंभीर श्रेणी में नहीं रहा।