सावधान! दिल्ली की हवा अगले 6 दिनों में होगी और जहरीली, 15 इलाकों में 300 के पार AQI; 86 फीसदी बच्चों पर पड़ रहा असर
दिल्ली की हवा अक्टूबर की शुरुआत से ही खराब बनी हुई है। हालांकि, पिछले सालों की तुलना में मौसम संबंधी कारकों के चलते इस बार प्रदूषण का स्तर कम है। इसके बावजूद राजधानी का औसत एयर क्वालिटी लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है।
दिल्ली के लोगों को प्रदूषित हवा से फिलहाल राहत मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। बढ़ती ठंड के साथ-साथ हवा भी जहरीली बनी हुई है। रविवार को कई इलाकों में एयर क्वालिटी खराब स्तर पर रही और औसत एक्यूआई 236 के आसपास दर्ज किया गया। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में स्थिति और भी खराब हो सकती है। जानकारी के मुताबिक आज पूरे दिन हवा की स्थिति खराब रह सकती है जिसके बाद अगले 6 दिनों में ये बहुत खराब श्रेणी में पहुंच सकती है।
15 इलाकों में एक्यूआई 300
शनिवार को राजधानी के 15 इलाकों का एक्यूआई 300 से ऊपर यानी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। इनमें भीड़भाड़ और वाहनों की अधिक आवाजाही वाले कई इलाके शामिल हैं।
दिल्ली की हवा अक्टूबर की शुरुआत से ही खराब बनी हुई है। हालांकि, पिछले सालों की तुलना में मौसम संबंधी कारकों के चलते इस बार प्रदूषण का स्तर कम है। इसके बावजूद राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, शनिवार को दिल्ली का औसत एक्यूआई 265 अंक दर्ज किया गया। अगले दो दिनों तक भी वायु गुणवत्ता का स्तर इसी के आसपास रहने की संभावना है। शनिवार को डीटीयू क्षेत्र की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित रही। एक्यूआई 362 रहा। 'नॉर्थ कैंपस' में एक्यूआई 360 और सिरी फोर्ट में एक्यूआई 352 दर्ज रहा। छावनी क्षेत्र में सबसे कम एक्यूआई 80 दर्ज किया गया।
गाड़ियों से फैला सबसे ज्यादा प्रदूषण
वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के आकलन के मुताबिक, शनिवार को दिल्ली में पीएम2.5 प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान गाड़ियों से फैलने वाले धुएं से रहा, जो कुल प्रदूषण भार का 33.1 प्रतिशत था।
दूसरे नंबर पर कार्बनिक एरोसोल का योगदान 16.5 प्रतिशत रहा। इसके बाद बायोमास जलाने का स्थान रहा, जिसमें पराली जलाना और घरेलू उपयोग में आने वाले ठोस जैव ईंधन, जैसे लकड़ी और गोबर के उपले जलाना शामिल है। इसका योगदान 13.9 प्रतिशत दर्ज किया गया।
प्रदूषण से 86 फीसदी बच्चे प्रभावित
डॉक्टरों ने कहा कि एक सर्वे में बच्चों के स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के बढ़ते दुष्प्रभावों को उजागर किया गया है। सर्वे के अनुसार, 86 प्रतिशत बच्चों ने बताया कि प्रदूषित हवा उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। वहीं, 44 प्रतिशत बच्चों को प्रदूषण से संबंधित लक्षणों के कारण डॉक्टर के पास जाना पड़ा, जबकि लगभग 55 प्रतिशत बच्चे बीमारी के चलते स्कूल नहीं जा सके।
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने साल 2027 के लिए 15 से 20 फीसदी तक कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए जिला स्तर पर भी वार्षिक कार्य योजना तैयार की जाएगी।
आयोग ने एनसीआर के राज्यों, जिलों और नगर निगमों को पांच दिसंबर तक अपनी कार्य योजना सौंपने के निर्देश दिए हैं। इन योजनाओं में प्रदूषण नियंत्रण के उपायों के साथ-साथ संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय करनी होगी। आयोग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, वर्ष 2026 की तुलना में वर्ष 2027 में पीएम 2.5 और पीएम 10 के स्तर में 15 से 20 फीसदी तक कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। इस साल एनसीआर के सभी राज्यों और नगर निगमों ने क्षेत्रवार वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार की थीं।
भाषा से इनपुट
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अदिति शर्मा
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