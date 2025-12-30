Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi air pollution stubble burning contribution pm data cpcb dss report
दिल्ली की हवा में राहत की खबर, कम जल रही पराली; लेकिन एक टेंशन भी!

दिल्ली की हवा में राहत की खबर, कम जल रही पराली; लेकिन एक टेंशन भी!

संक्षेप:

सीपीसीबी के ताजा आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने का हिस्सा गिरकर मात्र 3.5% रह गया है, जिससे अब स्थानीय स्रोतों जैसे वाहनों और निर्माण कार्यों पर नियंत्रण की आवश्यकता बढ़ गई है।

Dec 30, 2025 11:31 am ISTAnubhav Shakya नई दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्स
share Share
Follow Us on

दिल्ली में हर सर्दी प्रदूषण की मार झेलनी पड़ती है, लेकिन इस बार एक सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, इस साल पराली जलाने का दिल्ली के PM2.5 प्रदूषण में योगदान काफी कम होकर मात्र 3.5% रह गया है। पिछले साल यह 10.6% था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

साल-दर-साल कम होता असर

नोएडा के कार्यकर्ता अमित गुप्ता की आरटीआई से मिले इन आंकड़ों से पता चलता है कि पराली जलाने का योगदान लगातार घट रहा है। साल 2020 और 2021 में यह 13% था, 2022 में 9%, 2023 में 11%, 2024 में 10.6% और अब 2025 में सिर्फ 3.5% रह गया है। ये आंकड़े इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटियरॉलजी के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (DSS) पर आधारित हैं। यह सिस्टम सैटेलाइट डेटा, हवा की दिशा और मौसम के पैटर्न से प्रदूषण का हिसाब लगाता है।

ये आंकड़े इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटियरॉलजी के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (DSS) पर आधारित हैं। यह सिस्टम सैटेलाइट डेटा, हवा की दिशा और मौसम के पैटर्न से प्रदूषण का हिसाब लगाता है।

ये भी पढ़ें:दिल्लीवालों के लिए गुड न्यूज! आनंद विहार से शाहदरा तक बनेगा 4 KM एलिवेटेड रोड

विशेषज्ञों की चिंता-आंकड़े कम बताए जा सकते हैं

कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये आंकड़े वास्तविकता से कम हो सकते हैं। वजह है पंजाब और हरियाणा के किसानों की नई रणनीति। iFOREST थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, किसान अब पराली दोपहर 3 बजे के बाद जलाते हैं, ताकि सैटेलाइट की नजर से बच सकें। ज्यादातर सैटेलाइट दोपहर 2:30 बजे तक ही स्कैन करते हैं, जिससे कई आग की घटनाएं गिनती में नहीं आतीं।

Delhi Pollution

CPCB अधिकारियों ने DSS की विधि का बचाव किया है। उनका कहना है कि अंतिम गणना में शाम 5 बजे तक का डेटा शामिल किया जाता है। फिर भी, पर्यावरण विशेषज्ञ सुनील दहिया जैसे लोग कहते हैं कि पुरानी तकनीक और सैटेलाइट की सीमाओं की वजह से पराली का योगदान कम आंका जा सकता है। नए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट से किए गए अध्ययन ज्यादा सटीक परिणाम दिखा रहे हैं।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में टोल प्लाजा पर घमासान, AAP का प्रदर्शन; मेयर बताया 'हाई-टेक' समाधान

असली समस्या कहां है?

आरटीआई में दिल्ली के PM2.5 और PM10 के अन्य स्रोतों की जानकारी मांगी गई थी, लेकिन CPCB ने 2018 की पुरानी स्टडी का हवाला दिया। अमित गुप्ता के अनुसार, यह साफ बताता है कि पराली जलाना अब बड़ा स्रोत नहीं रहा। मुख्य प्रदूषण दिल्ली के स्थानीय कारणों से आ रहा है, जैसे वाहन, उद्योग, निर्माण कार्य और कचरा जलाना। उन्होंने कहा कि नई सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडी की जरूरत है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।