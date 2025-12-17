बाजार खोलने का समय बदलेंगे, अब आप ही निकालो हल; दिल्ली प्रदूषण पर CTI का केंद्र को पत्र
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण का सीधा असर राजधानी के रिटेल कारोबार पर दिखने लगा है। एयर क्वालिटी के ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंचने से बाजारों में भीड़ घट गई है। सीटीआई ने केंद्र को पत्र लिखकर जल्द समाधान की अपील की है।
Delhi Air Pollution: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखकर चिंता जताई है। सीटीआई ने मांग की है कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों के साथ एक इमरजेंसी बैठक बुलाई जाए, क्योंकि दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण से मुक्ति केवल दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं है।
सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि राजधानी में एयर क्वालिटी ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से लोग बाजारों में आने से बच रहे हैं। उन्होंने बताया कि जहां पहले एनसीआर से रोज 3 से 4 लाख लोग खरीदारी के लिए दिल्ली आते थे, अब यह संख्या घटकर करीब 1 लाख रह गई है।
सीटीआई महासचिव गुरमीत अरोड़ा ने कहा कि क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान आमतौर पर बाजारों में अच्छी भीड़ रहती है, लेकिन प्रदूषण के कारण लोग आने से कतरा रहे हैं। सांस से जुड़ी बीमारी वाले लोग तो घर से निकल ही नहीं पा रहे हैं।
सीटीआई वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक गर्ग ने कहा कि नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत जैसे एनसीआर शहरों में भी AQI गंभीर स्तर पर है। उन्होंने केंद्र सरकार से सभी राज्यों के साथ मिलकर ठोस कदम उठाने की मांग की है। संगठन ने कहा कि सरकार अगर बाजारों को अलग-अलग समय पर खोलने का फैसला करती है, तो सभी मार्केट एसोसिएशन सहयोग के लिए तैयार हैं।