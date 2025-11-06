Hindustan Hindi News
सरकार तो बदली पर; दिल्ली में साफ हवा को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन, दिए ये सुझाव

Thu, 6 Nov 2025 06:35 PM
राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच नागरिक समूहों ने स्वच्छ हवा की मांग को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र व राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने लोगों को जहरीली हवा में सांस लेने के लिए छोड़ दिया है। साइंटिस्ट फॉर सोसाइटी व अलग-अलग छात्र संगठनों के बैनर तले यह प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी स्वच्छ हवा की मांग के नारे लगा रहे थे। साथ ही, हाथों में बैनर-पोस्टर लेकर पहुंचे थे।

प्रदर्शन में शामिल प्रियंवदा ने कहा कि सरकार आंकड़ों के साथ खेल रही है। लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। सरकार को तत्काल प्रभाव से ठोस कदम उठाने चाहिए। वहीं, उन्होंने कहा कि इस पर विस्तृत व दीर्घकालिक कार्य योजना बनाने की जरूरत है।

प्रदर्शन में शामिल नेहा ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार प्रदूषण जांच केंद्र के सामने पानी का छिड़काव कर रही है। इससे बस आंकड़े कम हो रहे हैं। लेकिन, प्रदूषण की मार सबसे अधिक आर्थिक रूप से कमजोर लोगों पर पड़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बदली, लेकिन प्रदूषण की स्थिति जस की तस है। आंकड़े बताते हैं कि औद्योगिक व वाहनों से सबसे अधिक प्रदूषण फैल रहा है। इस पर सरकार कोई ठोस नीति नहीं बना रही है। उन्होंने कहा कि देश में जितने लोग अन्य बीमारियों से नहीं मरते उससे अधिक लोग प्रदूषण की चपेट में आने से मर रहे हैं। सरकार को इस पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है।

