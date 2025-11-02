Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi air pollution: Priyanka Gandhi asks PM Modi, Delhi CM Rekha Gupta to take steps to clear filthy smog
हम सब अपनी राजनीतिक मजबूरियां भूलकर साथ आएं, PM मोदी-CM रेखा से क्या बोलीं प्रियंका गांधी?

हम सब अपनी राजनीतिक मजबूरियां भूलकर साथ आएं, PM मोदी-CM रेखा से क्या बोलीं प्रियंका गांधी?

संक्षेप: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर गहरी चिंता जताई है। प्रियंका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से दखल देने और लोगों को 'गंदी धुंध' में सांस लेने से बचाने के लिए तुरंत कदम उठाने की अपील की है।  

Sun, 2 Nov 2025 12:37 PMPraveen Sharma नई दिल्ली, पीटीआई
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर गहरी चिंता जताई है।प्रियंका ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से दखल देने और लोगों को "गंदी धुंध" में सांस लेने से बचाने के लिए तुरंत कदम उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अब सच में समय आ गया है कि हम सब अपनी पॉलिटिकल मजबूरियों को भूलकर एक साथ आएं और इसके बारे में कुछ करें।

प्रियंका गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' पर पीएम नरेंद्र मोदी, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को टैग कर लिखा, "कांग्रेस महासचिव ने कहा कि वायनाड से पहले और फिर बिहार के बछवारा से दिल्ली की हवा में वापस आना सच में चौंकाने वाला है। इस शहर को घेरने वाला प्रदूषण ऐसा है जैसे इस पर एक ग्रे चादर डाल दी गई हो।"

उन्होंने कहा, "अब सच में समय आ गया है कि हम सभी अपनी राजनीतिक मजबूरियों को भूलकर एक साथ आएं और इसके बारे में कुछ करें। केंद्र और राज्य सरकारों को तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है, इस भयानक स्थिति को कम करने के लिए वे जो भी कदम उठाएंगे, हम सभी उनका समर्थन और सहयोग करेंगे।"

प्रियंका गांधी ने कहा कि साल दर साल दिल्ली के नागरिक बिना किसी उपाय के इस जहर का सामना कर रहे हैं।

कांग्रेस नेता ने कहा, "जिन लोगों को सांस की दिक्कतें हैं, जो बच्चे रोज स्कूल जाते हैं और खासकर सीनियर सिटीजन्स, उन्हें इस गंदे स्मॉग से छुटकारा दिलाने के लिए तुरंत दखल की जरूरत है, जिसमें हम सब सांस ले रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी, पर्यावरण मंत्री यादव और दिल्ली के सीएम से तुरंत कदम उठाने की अपील की है।

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार, रविवार को दिल्ली की हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' रही क्योंकि हवा की धीमी गति के कारण शहर में प्रदूषकों का फैलाव कम हो गया। CPCB के डेटा से पता चला कि राष्ट्रीय राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) सुबह 386 था, जो शनिवार के 303 से काफी ज्यादा था।

प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
