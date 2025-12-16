Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi air pollution news aap leaders protest against toxic air beating plate spoon saurabh bharadwaj
पलूशन को भगाने के लिए दिल्ली में थाली-चम्मच बजाने लगे AAP नेता, बोले- तुम्हें जाना होगा

पलूशन को भगाने के लिए दिल्ली में थाली-चम्मच बजाने लगे AAP नेता, बोले- तुम्हें जाना होगा

संक्षेप:

सौरभ भरद्वाज ने बिगड़ती वायु गुणवत्ता से निपटने के लिए तत्काल उपाय करने की मांग की है। सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में पुरुषों के साथ महिला आप नेताओं ने भी थाली चम्मच बजाकर पलूशन के बहाने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा।

Dec 16, 2025 02:49 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है। आज इसी कड़ी में आप नेताओं ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के आप संयोजक सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में तमाम नेताओं ने थाली-चम्मच बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आप नेताओं ने नारे लगाए कि पलूशन तुम्हें जाना होगा। उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर कार्रवाई न करने के लिए आलोचना भी की।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सौरभ भरद्वाज ने बिगड़ती वायु गुणवत्ता से निपटने के लिए तत्काल उपाय करने की मांग की है। सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में पुरुषों के साथ महिला आप नेताओं ने भी थाली चम्मच बजाकर पलूशन के बहाने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। सबने एक स्वर में पलूशन तुझको जाना होगा... आई-आई एक्यूआई के नारे भी लगाए।

saurabh bharadwaj aap protest delhi

बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन दिल्ली सचिवालय के बाहर हुआ जिसमें दिल्ली के संयोजक सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में तमाम नेताओं ने भी भाग लिया। इस दौरान आप विधायक संजीव झा, पार्टी के तमाम पार्षद, नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे और उन्होंने थाली बजाकर दिल्ली की सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Delhi News Delhi Pollution AAP अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।