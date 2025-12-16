पलूशन को भगाने के लिए दिल्ली में थाली-चम्मच बजाने लगे AAP नेता, बोले- तुम्हें जाना होगा
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है। आज इसी कड़ी में आप नेताओं ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के आप संयोजक सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में तमाम नेताओं ने थाली-चम्मच बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आप नेताओं ने नारे लगाए कि पलूशन तुम्हें जाना होगा। उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर कार्रवाई न करने के लिए आलोचना भी की।
सौरभ भरद्वाज ने बिगड़ती वायु गुणवत्ता से निपटने के लिए तत्काल उपाय करने की मांग की है। सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में पुरुषों के साथ महिला आप नेताओं ने भी थाली चम्मच बजाकर पलूशन के बहाने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। सबने एक स्वर में पलूशन तुझको जाना होगा... आई-आई एक्यूआई के नारे भी लगाए।
बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन दिल्ली सचिवालय के बाहर हुआ जिसमें दिल्ली के संयोजक सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में तमाम नेताओं ने भी भाग लिया। इस दौरान आप विधायक संजीव झा, पार्टी के तमाम पार्षद, नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे और उन्होंने थाली बजाकर दिल्ली की सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया।