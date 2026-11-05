Delhi Air Pollution: जहरीली हवा का कहर जारी रहेगा, 455 तक पहुंचा AQI; कब से राहत
Delhi Air Pollution: देश की राजधानी दिल्ली में अभी जहरीली हवा से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। 24 घंटे के भीतर जहरीली हवा वाले इलाकों की संख्या दोगुनी हो गई। मंगलवार को 400 से अधिक वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) वाले क्षेत्र 10 थे, जो बुधवार को 22 हो गए।
Delhi Air Pollution: राजधानी दिल्ली में बीते छह दिनों में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ा है। इससे फिलहाल छह दिनों तक राहत मिलने के आसार नहीं हैं। उसके बाद इसमें कुछ सुधार देखा जा सकता है। बीते 30 अक्तूबर को चक्रवाती तूफान अर्नब के चलते दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेज बारिश के चलते दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 60 था। मौसम विभाग का कहना है कि कोहरे के कारण आगे हालात और बिगड़ेंगे।
30 अक्तूबर को 60 एक्यूआई के साथ हवा संतोषजनक श्रेणी में थी, लेकिन इसके बाद से ही दिल्ली में रिकॉर्ड तरीके से प्रदूषक कणों के स्तर में इजाफा हुआ है। पिछले तीन दिनों से हवा लगातार बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। बुधवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 377 के अंक पर रहा। एक दिन पहले यह सूचकांक 350 था। यानी 24 घंटे में सूचकांक में 27 अंकों की बढ़ोतरी हुई है।
मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में अगले चार दिनों तक आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। सुबह के समय कुछ इलाकों में हल्का कोहरा या धुंध छा सकती है।
400 से अधिक एक्यूआई वाले 22 क्षेत्र
24 घंटे के भीतर दिल्ली में जहरीली हवा वाले इलाकों की संख्या दोगुनी हो गई। मंगलवार को 400 से अधिक वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) वाले क्षेत्र 10 थे, जो बुधवार को 22 हो गए। औसत एक्यूआई 377 रहा, जो गंभीर स्तर है। दिल्ली का आईटीआई इलाका बुधवार को सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा। यहां का सूचकांक शाम को छह बजे 455 रहा। अनुमान है कि पांच नवंबर को भी हवा बेहद खराब श्रेणी में बनी रहेगी। वहीं, छह और सात नवंबर को वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंचने की आशंका है। अगले छह दिनों के लिए भी प्रदूषण की स्थिति गंभीर रहने का अनुमान जताया गया है।
चिह्नित स्थान और वहां के मुख्य प्रदूषण तत्व
- आनंद विहार, गाजीपुर अंतरराज्यीय बसें, भारी वाहनों का जमावड़ा, लैंडफिल साइट होना।
- बवाना और नरेला औद्योगिक कचरा जलाना, फैक्टरियों से उत्सर्जन।
- द्वारका और रोहिणी सड़कों की धूल, स्थानीय निर्माण।
- वजीरपुर और मायापुरी मेटल और स्क्रैप उद्योगों से निकलने वाला धुआं।
हर हॉटस्पॉट पर अलग कारण
विशेषज्ञों का कहना है कि पूरी दिल्ली के लिए एक आकार की रणनीति काम नहीं कर सकती, क्योंकि अलग-अलग हॉटस्पॉट्स में प्रदूषण के कारक बिल्कुल भिन्न हैं। हीट आईलैंड की तरह दिल्ली में प्रदूषण के हाटस्पॉट बन गए हैं।
लगातार प्रयास करने की जरूरत
विशेषज्ञ अध्ययनों से साफ है कि केवल निर्माण और वाहनों पर रोक ही स्थायी समाधान नहीं है। प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुराने वाहनों के उत्सर्जन, औद्योगिक प्रदूषण, सड़क की धूल, कचरा जलाने और सेकेंडरी पार्टिकल्स बनाने वाली गैसों पर सालभर कार्रवाई करनी होगी।
वाहनों का धुआं बड़ी वजह
राजधानी में वाहनों से निकला धुआं बुधवार को प्रदूषण की बड़ी वजह बना। दिल्ली के प्रदूषण में इसकी हिस्सेदारी करीब 18 प्रतिशत दर्ज की गई। पराली की हिस्सेदारी 15.6 प्रतिशत रही। अन्य 25 प्रतिशत से अधिक कारक हैं। इसमें यह दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों की हिस्सेदारी भी है।
विशेषज्ञों के सुझाव
1. 2026 के ग्रैप अध्ययन में पाया गया कि कई बार प्रतिबंध तब लागू हुए जब प्रदूषण गंभीर स्तर पार कर चुका था। ऐसे में पहले से जमा प्रदूषण तुरंत खत्म नहीं होता।
2. निर्माण पर रोक लगाना आसान प्रशासनिक कदम है, लेकिन सड़क की धूल, औद्योगिक उत्सर्जन, कचरा जलाने और घरेलू ईंधन से निकलने वाले प्रदूषण पर लगातार निगरानी जरूरी है।
3. सिर्फ कुछ श्रेणी के वाहनों पर रोक लगाने से पूरी परिवहन व्यवस्था का प्रदूषण नियंत्रित नहीं होता। सार्वजनिक परिवहन, मालवाहक वाहनों, जाम और पुराने वाहनों पर दीर्घकालिक नीति चाहिए।
4. जब कुल पीएम 2.5 का लगभग 65% हिस्सा दिल्ली के बाहर से आ रहा हो, तब दिल्ली में पाबंदियां लगाकर बदलाव लाना कठिन है। दो वर्ष पहले के अध्यन में साफ हुआ था कि दिल्ली आने वाली हवा ही प्रदूषित है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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