3 साल में 2 लाख सांस के मरीज, जहरीली हवा ने दिल्लीवालों का क्या हाल कर दिया

संक्षेप:

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 2022 से 2024 के बीच दिल्ली के छह प्रमुख केंद्र सरकार के अस्पतालों में आपातकालीन विभागों में गंभीर सांस की बीमारी के 2,04,758 मामले दर्ज किए गए।

Thu, 4 Dec 2025 01:11 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली में हर सांस पर कैसे जहरीली हवा भारी पड़ रही है, संसद में पेश किए गए आंकड़े इसे पुख्ता कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 2022 से 2024 के बीच दिल्ली के छह प्रमुख केंद्र सरकार के अस्पतालों में आपातकालीन विभागों में गंभीर सांस की बीमारी के 2,04,758 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 30,420 मरीजों (यानी लगभग 15%) को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ी।

यह आंकड़ा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री, प्रतापराव जाधव की ओर से राज्यसभा सांसद डॉ. विक्रमजीत सिंह साहनी (नामित) की ओर से उठाए गए प्रश्न संख्या 274 के जवाब में पेश किया गया। डॉ. साहनी ने विशेष रूप से निम्नलिखित सवाल पूछे थे:

➤क्या मंत्रालय ने शहरी क्षेत्रों में बढ़ते वायु प्रदूषण और श्वसन रोगों के बीच संबंध का अध्ययन किया है?

➤2022 से 2025 तक मेट्रो शहरों, खासकर दिल्ली, में अस्थमा, सीओपीडी (COPD) और फेफड़ों के संक्रमण के कारण ओपीडी (OPD) और अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि का विवरण क्या है?

➤क्या मंत्रालय श्वसन रोगों में वायु प्रदूषण की भूमिका को बेहतर ढंग से समझने के लिए कोई नीतिगत हस्तक्षेप की योजना बना रहा है?

भले ही 2024 में आपातकालीन मामलों की कुल संख्या में थोड़ी कमी आई हो, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। यह दर्शाता है कि अस्पतालों में आने वाले मामले अब अधिक गंभीर होते जा रहे हैं। सरकार ने यह स्वीकार किया कि वायु प्रदूषण श्वसन संबंधी बीमारियों और संबंधित रोगों के लिए एक मुख्य ट्रिगरिंग कारक है, हालांकि उसने इस बात पर जोर दिया कि स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव आहार, व्यवसाय, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और पहले से मौजूद बीमारियों सहित कई कारकों से प्रभावित होते हैं।

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने पांच स्थानों पर किए गए एक बहु-शहर अध्ययन में पाया गया कि प्रदूषण के स्तर में वृद्धि का सीधा संबंध सांस संबंधी शिकायतों के लिए आपातकालीन कक्षों में मरीज़ों की बढ़ी हुई भीड़ से था। विश्लेषण किए गए 33,000 से अधिक मरीजों में गिरती हवा की गुणवत्ता और श्वसन संबंधी बीमारी के बीच एक स्पष्ट संबंध देखा गया, हालांकि इस अध्ययन ने सीधे कारण-प्रभाव को साबित नहीं किया। इस बीच, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (NCDC) ने अगस्त 2023 से एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्लेटफॉर्म (IHIP) के माध्यम से वायु प्रदूषण से संबंधित बीमारियों की डिजिटल निगरानी का विस्तार किया है। यह निगरानी 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 230 से अधिक निगरानी स्थलों (sentinel sites) को कवर करती है, जिनमें दिल्ली के छह स्थल शामिल हैं।

हर साल, स्वास्थ्य मंत्रालय जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPCCHH) के तहत सभी राज्यों के लिए एक विस्तृत स्वास्थ्य सलाह जारी करता है। अप्रैल में जारी की गई 2025 की सलाह में राज्यों से आग्रह किया गया है कि जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) "खराब" या उससे भी बदतर हो जाए, तो वे स्वास्थ्य देखभाल की तैयारियों को मजबूत करें, कर्मचारियों को प्रशिक्षित करें, आवश्यक दवाएं स्टॉक करें और सार्वजनिक जागरूकता संदेश फैलाएं। इसके बावजूद, दिल्ली के निवासी हर साल सर्दियों के धुंध (smog), पराली जलाने, वाहनों के उत्सर्जन और निर्माण की धूल का खामियाजा भुगतते रहते हैं, और आपातकालीन श्वसन मामलों के बोझ में वर्षों से कोई खास सुधार नजर नहीं आता है।

एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Delhi News Delhi Pollution
