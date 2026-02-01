Hindustan Hindi News
जनवरी में सिर्फ दो दिन साफ हवा में सांस ले सके दिल्लीवाले, टूटा पिछले साल का रिकॉर्ड

जनवरी में सिर्फ दो दिन साफ हवा में सांस ले सके दिल्लीवाले, टूटा पिछले साल का रिकॉर्ड

संक्षेप:

दिल्ली में जनवरी के 29 दिन हवा प्रदूषित रही और दो दिन AQI 400 के पार पहुंच गया। कम हवा की गति और मौसम के बदलाव के कारण इस साल जनवरी का महीना पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक जहरीला और सेहत के लिए खतरनाक रहा।

Feb 01, 2026 07:02 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
साल के पहले महीने जनवरी में सिर्फ दो दिन दिल्ली की हवा साफ रही। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े बताते हैं कि महीने के 29 दिनों में लोगों को प्रदूषित हवा में सांस लेनी पड़ी। इसमें से भी दो दिन तो ऐसे रहे जब वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के ऊपर यानी गंभीर श्रेणी में पहुंच गया।

जहरीली हवा ने किया परेशान

राजधानी दिल्ली में जाड़े का यह मौसम प्रदूषण के लिहाज से खासा परेशान करने वाला रहा है। मानसून की वापसी के बाद से ही प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा और 14 अक्तूबर से हवा खराब श्रेणी में चली गई। इसके बाद लगभग 102 दिन तक वायु गुणवत्ता का स्तर खराब, बेहद खराब, गंभीर या फिर अति गंभीर श्रेणी में ही रहा। दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में हुई अच्छी बारिश के बाद 24 और 25 तारीख को वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 से नीचे आया। इसके बाद से फिर हवा खराब या बहुत खराब श्रेणी में ही चल रही है। पिछले वर्ष भी जनवरी महीने में सिर्फ दो दिन हवा साफ रही थी। पर पिछले वर्ष जनवरी में गंभीर श्रेणी की हवा वाला कोई दिन नहीं था। इस तरह इस साल जनवरी का महीना पिछले साल से ज्यादा प्रदूषित है।

हवा धीमी होने से बढ़ रहा प्रदूषण

हवा की गति कम होने के चलते पिछले दो दिनों से प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। सीपीसीबी के मुताबिक शनिवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 315 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को बहुत खराब श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले शुक्रवार को यह सूचकांक 253 के अंक पर रहा था। यानी चौबीस घंटे के अंदर सूचकांक में 62 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों का सूचकांक 300 से ऊपर है। जबकि, नेहरू नगर का सूचकांक शनिवार को चार बजे 408 के अंक पर यानी गंभीर श्रेणी में पहुंच गया।

