Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi air pollution january 2026 rain vs aqi cpcb data la nina impact
दिल्ली में कुदरत भी नहीं आई काम, झमाझम बारिश के बाद भी पिछले साल से जहरीली रही जनवरी की हवा

दिल्ली में कुदरत भी नहीं आई काम, झमाझम बारिश के बाद भी पिछले साल से जहरीली रही जनवरी की हवा

संक्षेप:

Delhi Air Pollution: दिल्ली में इस जनवरी सामान्य से 33% अधिक बारिश के बावजूद औसत AQI पिछले साल से अधिक रहा। विशेषज्ञों के अनुसार हवा की धीमी गति और ला नीना का प्रभाव न होना इसके मुख्य कारण रहे हैं।

Jan 31, 2026 01:03 pm ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली वालों के लिए साल 2026 की शुरुआत प्रदूषण के लिहाज से काफी निराशाजनक रही है। आमतौर पर माना जाता है कि बारिश प्रदूषण को धो देती है, लेकिन इस बार दिल्ली में कुदरत का यह नियम भी फेल हो गया। आंकड़ों के मुताबिक, इस जनवरी में सामान्य से 33% ज्यादा बारिश हुई, फिर भी यह महीना पिछले साल (जनवरी 2025) के मुकाबले ज्यादा प्रदूषित रहा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बारिश ज्यादा, फिर भी सांसों पर संकट क्यों?

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) का डेटा चौंकाने वाला है। जनवरी 2026 का औसत AQI 307 दर्ज किया गया, जो पिछले साल जनवरी के 305 AQI से ज्यादा था। हैरानी की बात यह है कि जनवरी 2025 में एक भी दिन हवा 'गंभीर' श्रेणी में नहीं थी, लेकिन इस साल 17 से 19 जनवरी के बीच प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। 18 जनवरी को तो AQI 440 तक चला गया था।

हवा क्यों नहीं हुई साफ?

टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, सफर ऐप के फाउंडर गुफरान बेग ने इसके पीछे का विज्ञान समझाया है। उन्होंने बताया कि इस बार ला नीना की स्थिति नहीं बनी, जिससे तेज हवाएं नहीं चलीं। जनवरी में तठस्थ (ENSO-neutral) स्थितियां रहीं, जिसके कारण हवा की रफ्तार धीमी रही और प्रदूषण के कण बिखर नहीं पाए। वहीं पश्चिमी विक्षोभ भी महीने की शुरुआत में कमजोर थे।

दिल्ली प्रदूषण

महीने के अंत ने बचाई लाज

एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर जनवरी के आखिरी हफ्ते में बारिश नहीं होती, तो प्रदूषण का स्तर रिकॉर्ड तोड़ सकता था। महीने के पहले तीन हफ्ते पूरी तरह सूखे थे। बारिश मुख्य रूप से 23, 24 और 28 जनवरी को हुई, जिससे महीने के अंत में थोड़ी राहत मिली। यह पिछले चार सालों में सबसे भीगी जनवरी रही, लेकिन प्रदूषण फिर भी हावी रहा।

ये भी पढ़ें:अब ऑनलाइन क्राइम से निपटेगी दिल्ली पुलिस की ये स्पेशल यूनिट, मिली 'सुपर पावर'
ये भी पढ़ें:दिल्ली आबकारी विभाग देशी शराब के लिए थोक लाइसेंस जारी करेगा, जानें पूरी डिटेल्स

फिर बदल सकता है मौसम

मौसम विभाग (IMD) ने आज और कल के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में गरज के साथ बारिश और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है, जिससे प्रदूषण से कुछ और राहत मिल सकती है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi Pollution Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।