दिल्ली में पलूशन को लेकर प्रदर्शन में पुलिसकर्मियों पर पेपर स्प्रे से अटैक; 3 से 4 घायल
दिल्ली में पलूशन के मुद्दे को लेकर रविवार को इंडिया गेट पर प्रदर्शन तब हिंसक हो गया जब प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने हटाए जाने के दौरान कथित तौर पर पुलिसकर्मियों पर पेपर स्प्रे से हमला कर दिया।
दिल्ली में बढ़ते पलूशन को लेकर रविवार को इंडिया गेट पर प्रदर्शन तब हिंसक हो गया जब प्रदर्शनकारियों के एक ग्रुप ने साइट से हटाए जाने के दौरान कथित तौर पर पुलिसकर्मियों पर पेपर स्प्रे से हमला कर दिया। एक अधिकारी ने बताया कि इस हमले में 3 से 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मियों का राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज चल रहा है।
बताया जाता है कि ये प्रदर्शनकारी इंडिया गेट के पास जमा हुए थे। प्रदर्शनकारी दिल्ली की 'बहुत खराब' एयर क्वालिटी पर एक्शन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। बाद में पुलिस के जवानों ने उन्हें हटा दिया। एक अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान कुछ प्रदर्शनकारी C-हेक्सागन में घुस गए। इन्होंने रोक लगाने के लिए लगाए गए बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश की।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बताया कि उनके हंगामे के कारण कई एम्बुलेंस और मेडिकल कर्मचारी फंसे गए हैं। इन लोगों को इमरजेंसी एक्सेस की जरूरत है लेकिन वे भड़क गए। मौके पर मौजूद पुलिस फोर्स के जवानों को लगा कि मामला हाथापाई तक बढ़ सकता है। ऐसे में उन्होंने प्रदर्शनकारियों को पीछे हटने की सलाह दी।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने पीछे हटने से मना कर दिया। यही नहीं प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए और सड़क पर आ गए। यही नहीं प्रदर्शनकारी सड़क पर ही बैठ गए। पुलिस अधिकारी की मानें तो जब टीमें उनको हटाने की कोशिश कर रही थीं तो कुछ प्रदर्शनकारियों ने हिंसा का रास्ता अपनाया और पुलिसवालों पर चिली स्प्रे से हमला कर दिया।
खबर अपडेट हो रही है।