दिल्ली में पलूशन को लेकर प्रदर्शन में पुलिसकर्मियों पर पेपर स्प्रे से अटैक; 3 से 4 घायल

संक्षेप:

दिल्ली में पलूशन के मुद्दे को लेकर रविवार को इंडिया गेट पर प्रदर्शन तब हिंसक हो गया जब प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने हटाए जाने के दौरान कथित तौर पर पुलिसकर्मियों पर पेपर स्प्रे से हमला कर दिया। 

Sun, 23 Nov 2025 10:47 PMKrishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्ली
दिल्ली में बढ़ते पलूशन को लेकर रविवार को इंडिया गेट पर प्रदर्शन तब हिंसक हो गया जब प्रदर्शनकारियों के एक ग्रुप ने साइट से हटाए जाने के दौरान कथित तौर पर पुलिसकर्मियों पर पेपर स्प्रे से हमला कर दिया। एक अधिकारी ने बताया कि इस हमले में 3 से 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मियों का राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज चल रहा है।

बताया जाता है कि ये प्रदर्शनकारी इंडिया गेट के पास जमा हुए थे। प्रदर्शनकारी दिल्ली की 'बहुत खराब' एयर क्वालिटी पर एक्शन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। बाद में पुलिस के जवानों ने उन्हें हटा दिया। एक अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान कुछ प्रदर्शनकारी C-हेक्सागन में घुस गए। इन्होंने रोक लगाने के लिए लगाए गए बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश की।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बताया कि उनके हंगामे के कारण कई एम्बुलेंस और मेडिकल कर्मचारी फंसे गए हैं। इन लोगों को इमरजेंसी एक्सेस की जरूरत है लेकिन वे भड़क गए। मौके पर मौजूद पुलिस फोर्स के जवानों को लगा कि मामला हाथापाई तक बढ़ सकता है। ऐसे में उन्होंने प्रदर्शनकारियों को पीछे हटने की सलाह दी।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने पीछे हटने से मना कर दिया। यही नहीं प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए और सड़क पर आ गए। यही नहीं प्रदर्शनकारी सड़क पर ही बैठ गए। पुलिस अधिकारी की मानें तो जब ​​टीमें उनको हटाने की कोशिश कर रही थीं तो कुछ प्रदर्शनकारियों ने हिंसा का रास्ता अपनाया और पुलिसवालों पर चिली स्प्रे से हमला कर दिया।

खबर अपडेट हो रही है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
