पराली नहीं दिल्ली की हवा को जहरीली बनाने के पीछे ये जिम्मेदार, रिपोर्ट में पता चल गया

पराली नहीं दिल्ली की हवा को जहरीली बनाने के पीछे ये जिम्मेदार, रिपोर्ट में पता चल गया

संक्षेप:  32.11% प्रदूषण दिल्ली के अंदरूनी स्रोतों के कारण था,जिनमें वाहनों से निकलने वाला धुआं मुख्य था। दिलचस्प बात यह है कि पराली ने इस बार दिल्ली में पलूशन फैलाने वाले कारकों में टॉप-5 में भी नहीं है। इसका योगदान दिल्ली के कुल प्रदूषण में केवल 2.06% था।

Mon, 20 Oct 2025 10:21 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिवाली करीब आते ही दिल्ली की फिर वही कहानी,दमघोंटू हवा, हवा में घुलता जहर और चारों ओर फैली स्मॉग की चादर। दिन बदले,महीने बदले, साल बदले पर पलूशन से दिल्ली का पीछा आज तक नहीं छूटा। इस बार बारिश की मेहरबानी ने पलूशन को काफी हद तक कंट्रोल कर रखा था लेकिन बीते दिनों में इसका फिर वही जहरीला रूप सामने आ गया है। केंद्र सरकार के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (DSS)कि रिपोर्ट के अनुसार,इस बार दिल्ली को पलूशन से भरने वाले कारक बाहर से ज्यादा आए हैं या कहें कि बाहर की चीजों का योगदान दिल्ली के अंदरूनी स्रोतों की तुलना में ज्यादा था। रविवार के आंकड़ों से पता चला कि दिल्ली में PM2.5 के कुल प्रदूषण में से कम से कम 67.89% हिस्सा बाहरी स्रोतों से आया था।

इसके अलावा बाकी 32.11% प्रदूषण दिल्ली के अंदरूनी स्रोतों के कारण था,जिनमें वाहनों से निकलने वाला धुआं मुख्य था। दिलचस्प बात यह है कि पराली ने इस बार दिल्ली में पलूशन फैलाने वाले कारकों में टॉप-5 में भी नहीं है। इसका योगदान दिल्ली के कुल प्रदूषण में केवल 2.06% था। DSS के आंकड़ों ने दिखाया कि आस-पास के NCR शहरों से आने वाला प्रदूषण एक बड़ा योगदान देने वाला कारण है।

डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (DSS) दिल्ली का एकमात्र कार्यरत प्रदूषण ट्रैकिंग मॉडल है। यह मॉडल दिल्ली में PM2.5 प्रदूषण में अलग-अलग स्रोतों के अनुमानित योगदान को बताता है। पिछले साल गलतियों के कारण इसे बंद कर दिया गया था,लेकिन इस महीने की शुरुआत में ही इसे फिर से चालू किया गया है। इसे फिर से चालू करते समय,अधिकारियों ने यह बात मानी थी कि पुणे के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी (IITM) की ओर से चलाया जाने वाला यह सिस्टम अभी भी 2021 के पुराने उत्सर्जन डेटा (outdated 2021 emissions inventory) पर काम कर रहा है। इस कारण,इसके पूर्वानुमान की सटीकता पर सवाल उठते हैं।

रविवार के आंकड़ों के अनुसार,दिल्ली के बाहर प्रदूषण का सबसे ज्यादा बोझ 'अन्य' श्रेणी या अज्ञात स्रोतों से आया,जो कि 26.7% था। इसके बाद NCR शहरों से आने वाला प्रदूषण प्रमुख रहा:

➤गौतम बुद्ध नगर से 5.77%

➤गुरुग्राम से 5.42%

➤गाजियाबाद से 5.13%

दिल्ली के अंदर प्रदूषण के मुख्य स्रोत

DSS के अनुसार, दिल्ली के अंदर प्रदूषण के मुख्य स्रोत इस प्रकार थे:

➤वाहनों का धुआं): 16.43%

➤घरों से: 4.27%

➤उद्योग क्षेत्र: 3.63%

➤दिल्ली में निर्माण कार्य: 2.18%

➤ऊर्जा उत्पादन: 1.85%

डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (DSS) ने भविष्यवाणी की थी कि पराली जलाने का योगदान सोमवार को थोड़ा बढ़कर 5.41% तक पहुंच जाएगा, लेकिन मंगलवार को यह कम होकर 1.28% रह जाएगा। जब पराली जलाने की घटनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं (आमतौर पर अक्टूबर के आखिरी सप्ताह और नवंबर के पहले सप्ताह में), तो दिल्ली की हवा में पराली का योगदान 35-45% तक बढ़ सकता है।

थिंक-टैंक एनवायरोकेटालिस्ट्स (Envirocatalysts) के संस्थापक और प्रमुख विश्लेषक सुनील दहिया ने कहा कि शांत मौसम,हवा की कम गति और गिरते तापमान के कारण दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जमा हो रहा है। दहिया ने बताया,"हवा पूर्व और दक्षिण-पूर्व दिशा से चल रही है और अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही रहने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि पराली जलाने का योगदान,जो अभी लगभग 2-3% है, दिवाली के दौरान बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा।"

दहिया ने आगे कहा,"दिल्ली और आस-पास के क्षेत्रों में रात के समय हवा की गुणवत्ता पहले से ही खतरनाक स्तर पर पहुंचनी शुरू हो गई है। यदि पटाखों से निकलने वाला भारी प्रदूषण मौजूदा स्तरों में जुड़ जाता है,तो उम्मीद है कि दिवाली के तुरंत बाद हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' (severe) श्रेणी में चली जाएगी।" उन्होंने यह भी बताया कि इस समय प्रदूषण का एक मुख्य कारण स्थानीय ट्रैफिक और उद्योगों से होने वाला सीमा-पार प्रदूषण है।

डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (DSS) को साल 2018 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) द्वारा दिल्ली के लिए शुरुआती चेतावनी प्रणाली (EWS) के साथ मिलकर शुरू किया गया था। शुरुआत में इसका उपयोग दिल्ली के प्रदूषण में बायोमास जलाने (biomass burning) के योगदान की गणना के लिए किया जाता था। हालांकि,2021 में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के गठन के बाद उन्होंने DSS से अन्य प्रदूषण स्रोतों पर भी नजर रखने और दिल्ली के बाहर के क्षेत्रों (19 NCR जिलों सहित) को भी शामिल करने को कहा जो इसका वर्तमान मॉडल है। फिलहाल, यह मॉडल दिल्ली के अंदर और बाहर दोनों जगह से प्रदूषण के योगदान के स्रोतों की जानकारी देता है।

