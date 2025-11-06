दिल्लीवालों की सांसें धूल में दबी! नियम सिर्फ कागजों में, हकीकत में कहानी कुछ और ही

संक्षेप: दिल्ली में निर्माण साइटों पर धूल नियंत्रण के 12 सूत्री नियम और कचरा निपटान के कानून का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, जिसके कारण सरोजिनी नगर और घंटा घर जैसे इलाकों में धूल की मोटी चादर जम गई है और शहर की हवा 'बहुत खराब' श्रेणी में बनी हुई है।

दिल्ली की हवा इन दिनों धूल के बादलों में लिपटी हुई है। सरकारी नियमों की लंबी फेहरिस्त है, लेकिन जमीन पर उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। हमारे सहयोगी हिंदुस्तान टाइम्स की पड़ताल ने शहर के कोने-कोने से खुलासा किया कि निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के 12 सूत्री नियम और कचरे के निपटान के कानून खुलेआम ठेंगे पर हैं। इसकी का नतीजा है कि आसपास की गलियां, बाजार और घर धूल की मोटी चादर ओढ़े नजर आते हैं।

सरोजिनी नगर बाजार में धूल का तूफान दक्षिण दिल्ली का मशहूर सरोजिनी नगर मार्केट चारों तरफ निर्माण साइटों से घिरा है। यहां फर्नीचर, कपड़े और दुकानों की चमक धूल की परत तले दब गई है। पेड़ों की पत्तियां भूरे-ग्रे रंग की हो चुकी हैं और हवा में हर वक्त धुंध छाई रहती है। करीब 1200 मजदूरों वाली साइट पर एंटी-स्मॉग गन खड़ी तो है, लेकिन मजदूरों का कहना है कि इसे दिनों से चलाया नहीं गया। एक 52 साल की महिला मजदूर बोलीं, "पानी की गाड़ियां दिन भर चक्कर लगाती हैं, लेकिन राहत पल भर की है। तीन महीने से यहां काम कर रही हूं, खांसी-जुकाम ने पीछा नहीं छोड़ा। बाहर-भीतर सब धूल से भरा लगता है।"

दुकानदारों की शिकायत और तीखी है। मिनी मार्केट एसोसिएशन के हेड अशोक रंधावा कहते हैं, "सुबह एक बार पानी छिड़काव होता है, बस। हर दो घंटे में सामान झाड़ना पड़ता है। सड़कें धूल से अटी पड़ी हैं, हम रुमाल से मुंह ढककर सांस लेते हैं।" NBCC ने सफाई दी कि सब नियम मान रहे हैं, एंटी-स्मॉग गन रोज चलती है। लेकिन जमीन पर कहानी अलग है!

घंटा घर चौक पर मेट्रो साइट से उड़ती आफत सेंट्रल दिल्ली के घंटा घर चौक के नीचे मेट्रो लाइन बन रही है। विंड-ब्रेकर बैरियर महज 6 फीट ऊंचे हैं, जबकि DPCC नियम कहते हैं कि इमारत की ऊंचाई का एक-तिहाई तो होना ही चाहिए। धूल आसानी से ऊपर उड़कर फैल रही है। शाम की पड़ताल में लोग मास्क लगाए या बाजू से मुंह ढके नजर आए। दुकानदार दीपक ने बताया, "2021 से काम चल रहा है, सांस लेना मुश्किल है। रोज 3-4 मास्क खत्म हो जाते हैं। सीमेंट रोलर बैरियर से ऊंचा है, धूल हवा में घुल जाती है। शिकायतें कीं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं।"

पूर्वी दिल्ली की बदहाली पूर्वी दिल्ली में विकास मार्ग, प्रीत विहार, त्रिलोकपुरी और गीता कॉलोनी में निर्माण कचरा (C&D वेस्ट) सड़कों पर बिखरा पड़ा है। मुख्य पुष्टा रोड पर आधे रास्ते पर कब्जा है। MCD कर्मचारी का कहना है, "हम हटाते हैं, लेकिन रात में प्राइवेट बिल्डर फिर डाल जाते हैं।" ट्रैफिक से धूल और उड़ती है। दुकानदार गौरव कुमार बताते हैं कि आंखें जलती हैं, खांसी सताती है। लक्ष्मी नगर में सरकारी ट्रक बिना कवर के रेत ढो रहे, अशोक चौक पर खुदाई का मलबा यों ही पड़ा है।

पश्चिम विहार में ग्रीन नेट का नामोनिशान नहीं उत्तरी दिल्ली के पश्चिम विहार में ग्रीन नेट गायब, सामान बिना ढके, एंटी-स्मॉग गन भी नहीं है। DMRC ने कहा, धूल पैदा करने वाला काम खत्म हो चुका, GRAP में ऐहतियात बरते जा रहे। लेकिन तस्वीरें कुछ और कहती हैं।

AQI का खेल: आंकड़े चमकदार, हकीकत धुंधली दिवाली से दिल्ली का AQI 'खराब' से 'बेहद खराब' में घूम रहा। बुधवार को हवा की रफ्तार से थोड़ी राहत मिली। लेकिन CPCB डेटा में गायब आंकड़े, संदिग्ध पैटर्न और कैलकुलेशन की खामियां साफ दिखती हैं। गुरुवार को फिर 'बहुत खराब' हवा की भविष्यवाणी हुई। धूल के कण फेफड़ों में घुसकर छोटी-बड़ी बीमारियां पैदा करते हैं।