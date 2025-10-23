Hindustan Hindi News
दिल्ली की सांसों पर प्रदूषण का पहरा, आज कहां कितना AQI? पूरी लिस्ट देखिए

संक्षेप: राजधानी दिल्ली की हवा की धीमी रफ्तार के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़कर लगातार दूसरे तीसरे 'बेहद खराब' श्रेणी में बना हुआ है, जहां कई इलाकों में AQI 350 के अंक को पार कर गया है और अगले दो-तीन दिनों तक हालात बिगड़ने की आशंका है।

Thu, 23 Oct 2025 08:47 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली के लोगों को प्रदूषण के जहर वाली हवा से राहत मिलती नहीं दिख रही है। हवा की रफ्तार सुस्त पड़ने के चलते प्रदूषण के स्तर में इजाफा हुआ है। बुधवार को लगातार दूसरे दिन दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब श्रेणी में रहा। अनुमान है कि दिल्ली की हवा में मौजूद धुएं और धुंध की यह परत अगले दो-तीन दिनों तक बनी रह सकती है। आज भी दिल्ली में हवा का स्तर बेहद खराब बना हुआ है। कई जगहों पर AQI 350 के पार है।

कहां-कितना AQI? (सुबह 8 बजे)

इलाकाAQIश्रेणी
दिल्ली (ओवरऑल)328बहुत खराब
पंजाबी बाग340बहुत खराब
वजीरपुर363बहुत खराब
आनंद विहार429गंभीर
आईटीओ349बहुत खराब
बवाना349बहुत खराब
IGI एयरपोर्ट286खराब
नोएडा302बहुत खराब
ग्रेटर नोएडा310बहुत खराब
गाजियाबाद272खराब
गुरुग्राम228खराब
फरीदाबाद198खराब

9 दिनों में बिगड़ी दिल्ली की हवा

अच्छे मानसून के चलते इस बार राजधानी दिल्ली की हवा आमतौर पर साफ-सुथरी रही थी, लेकिन बीते नौ दिनों में ही प्रदूषक कणों में तेजी से इजाफा हुआ है। 13 अक्तूबर को वायु गुणवत्ता सूचकांक 189 के अंक पर रहा था। इस स्तर की हवा को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है और यह सुरक्षित दायरे में है। इसके बाद से ही वायु गुणवत्ता सूचकांक में तेजी से इजाफा हुआ है और पहले तो हवा खराब और फिर खराब श्रेणी में पहुंच गई।

पिछले तीन दिनों से दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से ऊपर यानी बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। दीवाली की शाम हुई आतिशबाजी का धुआं अभी भी वायुमंडल में बना हुआ है। हवा की रफ्तार कम होने के चलते प्रदूषक कणों के विसर्जन की गति बेहद धीमी है।

हवा रही बेहद खराब: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, बुधवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 353 अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को बेहद खराब श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले यह सूचकांक 351 के अंक पर रहा था। दिल्ली नेहरू नगर और पंजाबी बाग जैसे इलाकों का सूचकांक 400 के अंक के पार यानी गंभीर श्रेणी में पहुंचा हुआ है।

छाई धुंध और धुएं की परत

प्रदूषण और नमी के चलते दिल्ली के वायुमंडल में धुंध और धुएं की एक परत छाई हुई है। दिल्ली के पालम इलाके में सुबह के समय हल्का कोहरा देखने को मिला। सुबह आठ बजे के लगभग कोहरे और धुंध के चलते दृश्यता का स्तर गिरकर 800 मीटर तक पहुंच गया।

मानक से तीन गुना ज्यादा प्रदूषण

राजधानी दिल्ली की हवा में अभी सामान्य से लगभग तीन गुना ज्यादा प्रदूषण मौजूद हैं। मानकों के मुताबिक हवा में पीएम 10 का स्तर 100 और पीएम 2.5 का स्तर 60 से कम होने पर ही उसे स्वास्थ्यकारी माना जाता है। बुधवार की शाम तीन बजे दिल्ली-एनसीआर की हवा में पीएम 10 का स्तर 293 और पीएम 2.5 का स्तर 185 पर रहा। प्रदूषक कणों का स्तर मानकों से लगभग तीन गुना ज्यादा बना हुआ है।

स्मॉग से बच्चों के फेफड़े हो सकते हैं प्रभावित

प्रदूषण से बच्चों का फेफड़ा प्रभावित हो सकता है। इसके मद्देनजर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और मैसूर इन चार शहरों में चार हजार किशोरों के फेफड़े पर प्रदूषण का दुष्प्रभाव जानने के लिए एक अध्ययन शुरू किया गया है। एम्स, आईआईटी बांबे, बेंगलुरु स्थित सेंट जॉन्स नेशनल एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेज के कम्युनिटी स्वास्थ्य विभाग सहित कई अन्य संस्थान मिलकर यह अध्ययन कर रहे हैं। इससे यह तो पता चलेगा ही कि प्रदूषण के दुष्प्रभाव के कारण कमजोर फेफड़े से पीड़ित बच्चे किस शहर में ज्यादा हैं? साथ ही प्रदूषण के दुष्प्रभाव से क्षतिग्रस्त फेफड़े की जल्दी पहचान के लिए एक बायोमार्कर सामने आएगा।

कृत्रिम बारिश का परीक्षण रुका

कृत्रिम बारिश के लिए उपयुक्त बादलों की मौजूदगी नहीं होने के चलते इसका परीक्षण फिलहाल नहीं हो पा रहा है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को बताया कि अभी 25 अक्तूबर तक इसकी संभावना नहीं दिख रही है। जिस दिन उपयुक्त बादल दिखेंगे, बारिश का परीक्षण होगा।

