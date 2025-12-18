Hindustan Hindi News
दिल्ली में जहरीली हवा का कहर, साल में 150 दिन प्रदूषण; आज कहां कितना AQI

संक्षेप:

Delhi AQI Update: दिल्ली में इस साल अब तक 150 दिन हवा प्रदूषित रही है, जो पिछले तीन वर्षों में सबसे अधिक है। औसत एक्यूआई 334 के साथ 'बहुत खराब' श्रेणी में बना हुआ है और मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक प्रदूषण से राहत न मिलने की चेतावनी दी है।

Dec 18, 2025 07:16 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली में हवा लगातार जहरीली बनी हुई है। हालांकि हवा की रफ्तार बढ़ने और धूप के कारण राजधानी के लोगों को प्रदूषण से मामूली राहत मिली है। वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली का अनुमान है कि अगले दो-तीन दिनों के बीच वायु गुणवत्ता का स्तर बहुत खराब या गंभीर श्रेणी में बना रहेगा। आज सुबह से ही दिल्ली के आसमान में धुंध की चादर छाई हुई है। वहीं औसत एक्यूआई बेहद गंभीर स्तर पर बना हुआ है।

कहां कितना AQI (सुबह 7 बजे तक)

इलाकाAQIश्रेणी
दिल्ली (ओवरऑल)358बेहद खराब
मुंडका398बेहद खराब
विवेक विहार411गंभीर
जहांगीरपुरी404गंभीर
वजीरपुर404गंभीर
रोहिणी399बेहद खराब
डीटीयू381बेहद खराब
आनंद विहार416गंभीर
पंजाबी बाग387बेहद खराब
नरेला377बेहद खराब
नोएडा368बेहद खराब
ग्रेटर नोएडा326बेहद खराब
गाजियाबाद345बेहद खराब
गुरुग्राम255खराब
फरीदाबाद217खराब

दिल्ली के लोगों को 14 अक्तूबर के बाद से ही प्रदूषित हवा में सांस लेना पड़ रहा है। इस बीच एक दिन भी ऐसा नहीं रहा है जब वायु गुणवत्ता का स्तर 200 से नीचे आया हो। पिछले चार-पांच दिन दिल्ली के लोगों को सबसे ज्यादा भयावह प्रदूषण का सामना करना पड़ा। अब हवा की गति बढ़ने और दिन में धूप निकलने के चलते प्रदूषण के स्तर में हल्का सुधार हुआ है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, बुधवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 334 रहा।

इस स्तर की हवा को बहुत खराब श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले मंगलवार को यह सूचकांक 354 था। बीते 24 घंटे में इसमें 20 अंकों का सुधार हुआ है।

मानकों से ढाई गुना ज्यादा प्रदूषण

सीपीसीबी के मुताबिक, बुधवार की शाम चार बजे दिल्ली-एनसीआर की हवा में प्रदूषक कण पीएम 10 का औसत स्तर 253 और पीएम 2.5 का औसत स्तर 151 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर रहा। मानकों के मुताबिक, हवा में पीएम 10 का स्तर 100 से और पीएम 2.5 का स्तर 60 से कम होने पर ही उसे स्वास्थ्यकारी माना जाता है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले तीन दिन प्रदूषण से राहत के आसार नहीं हैं।

इस साल अब तक 150 दिन प्रदूषित रही हवा

राजधानी में खराब हवा वाले दिनों की संख्या इस साल 150 पर पहुंच गई है। सीपीसीबी के आंकड़े बताते हैं कि पिछले तीन वर्षों में इस बार लोगों को ज्यादा दिन प्रदूषित हवा में सांस लेनी पड़ी है। सीपीसीबी के मानकों के मुताबिक, 200 से ऊपर के सूचकांक को खराब हवा की अलग-अलग श्रेणी में रखा जाता है। जबकि, 200 से नीचे के सूचकांक को स्वच्छ हवा की अगल-अलग श्रेणी में। आंकड़े बताते हैं कि इस साल 150वां दिन रहा है जब लोगों ने प्रदूषित हवा में सांस ली। वर्ष 2024 और वर्ष 2023 में 16 दिसंबर तक ऐसे दिनों की संख्या 144 रही थी। यानी पिछले साल की तुलना में इस बार छह दिन ज्यादा लोगों ने खराब हवा में सांस ली है।

Anubhav Shakya

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi Pollution Delhi News
