दिल्ली में जहरीली हवा का कहर, साल में 150 दिन प्रदूषण; आज कहां कितना AQI

संक्षेप: Delhi AQI Update: दिल्ली में इस साल अब तक 150 दिन हवा प्रदूषित रही है, जो पिछले तीन वर्षों में सबसे अधिक है। औसत एक्यूआई 334 के साथ 'बहुत खराब' श्रेणी में बना हुआ है और मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक प्रदूषण से राहत न मिलने की चेतावनी दी है।

राजधानी दिल्ली में हवा लगातार जहरीली बनी हुई है। हालांकि हवा की रफ्तार बढ़ने और धूप के कारण राजधानी के लोगों को प्रदूषण से मामूली राहत मिली है। वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली का अनुमान है कि अगले दो-तीन दिनों के बीच वायु गुणवत्ता का स्तर बहुत खराब या गंभीर श्रेणी में बना रहेगा। आज सुबह से ही दिल्ली के आसमान में धुंध की चादर छाई हुई है। वहीं औसत एक्यूआई बेहद गंभीर स्तर पर बना हुआ है।

कहां कितना AQI (सुबह 7 बजे तक)

इलाका AQI श्रेणी दिल्ली (ओवरऑल) 358 बेहद खराब मुंडका 398 बेहद खराब विवेक विहार 411 गंभीर जहांगीरपुरी 404 गंभीर वजीरपुर 404 गंभीर रोहिणी 399 बेहद खराब डीटीयू 381 बेहद खराब आनंद विहार 416 गंभीर पंजाबी बाग 387 बेहद खराब नरेला 377 बेहद खराब नोएडा 368 बेहद खराब ग्रेटर नोएडा 326 बेहद खराब गाजियाबाद 345 बेहद खराब गुरुग्राम 255 खराब फरीदाबाद 217 खराब

दिल्ली के लोगों को 14 अक्तूबर के बाद से ही प्रदूषित हवा में सांस लेना पड़ रहा है। इस बीच एक दिन भी ऐसा नहीं रहा है जब वायु गुणवत्ता का स्तर 200 से नीचे आया हो। पिछले चार-पांच दिन दिल्ली के लोगों को सबसे ज्यादा भयावह प्रदूषण का सामना करना पड़ा। अब हवा की गति बढ़ने और दिन में धूप निकलने के चलते प्रदूषण के स्तर में हल्का सुधार हुआ है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, बुधवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 334 रहा।

इस स्तर की हवा को बहुत खराब श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले मंगलवार को यह सूचकांक 354 था। बीते 24 घंटे में इसमें 20 अंकों का सुधार हुआ है।

मानकों से ढाई गुना ज्यादा प्रदूषण सीपीसीबी के मुताबिक, बुधवार की शाम चार बजे दिल्ली-एनसीआर की हवा में प्रदूषक कण पीएम 10 का औसत स्तर 253 और पीएम 2.5 का औसत स्तर 151 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर रहा। मानकों के मुताबिक, हवा में पीएम 10 का स्तर 100 से और पीएम 2.5 का स्तर 60 से कम होने पर ही उसे स्वास्थ्यकारी माना जाता है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले तीन दिन प्रदूषण से राहत के आसार नहीं हैं।