दिल्ली में जहरीली हवा का कहर, साल में 150 दिन प्रदूषण; आज कहां कितना AQI
Delhi AQI Update: दिल्ली में इस साल अब तक 150 दिन हवा प्रदूषित रही है, जो पिछले तीन वर्षों में सबसे अधिक है। औसत एक्यूआई 334 के साथ 'बहुत खराब' श्रेणी में बना हुआ है और मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक प्रदूषण से राहत न मिलने की चेतावनी दी है।
राजधानी दिल्ली में हवा लगातार जहरीली बनी हुई है। हालांकि हवा की रफ्तार बढ़ने और धूप के कारण राजधानी के लोगों को प्रदूषण से मामूली राहत मिली है। वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली का अनुमान है कि अगले दो-तीन दिनों के बीच वायु गुणवत्ता का स्तर बहुत खराब या गंभीर श्रेणी में बना रहेगा। आज सुबह से ही दिल्ली के आसमान में धुंध की चादर छाई हुई है। वहीं औसत एक्यूआई बेहद गंभीर स्तर पर बना हुआ है।
कहां कितना AQI (सुबह 7 बजे तक)
|इलाका
|AQI
|श्रेणी
|दिल्ली (ओवरऑल)
|358
|बेहद खराब
|मुंडका
|398
|बेहद खराब
|विवेक विहार
|411
|गंभीर
|जहांगीरपुरी
|404
|गंभीर
|वजीरपुर
|404
|गंभीर
|रोहिणी
|399
|बेहद खराब
|डीटीयू
|381
|बेहद खराब
|आनंद विहार
|416
|गंभीर
|पंजाबी बाग
|387
|बेहद खराब
|नरेला
|377
|बेहद खराब
|नोएडा
|368
|बेहद खराब
|ग्रेटर नोएडा
|326
|बेहद खराब
|गाजियाबाद
|345
|बेहद खराब
|गुरुग्राम
|255
|खराब
|फरीदाबाद
|217
|खराब
दिल्ली के लोगों को 14 अक्तूबर के बाद से ही प्रदूषित हवा में सांस लेना पड़ रहा है। इस बीच एक दिन भी ऐसा नहीं रहा है जब वायु गुणवत्ता का स्तर 200 से नीचे आया हो। पिछले चार-पांच दिन दिल्ली के लोगों को सबसे ज्यादा भयावह प्रदूषण का सामना करना पड़ा। अब हवा की गति बढ़ने और दिन में धूप निकलने के चलते प्रदूषण के स्तर में हल्का सुधार हुआ है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, बुधवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 334 रहा।
इस स्तर की हवा को बहुत खराब श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले मंगलवार को यह सूचकांक 354 था। बीते 24 घंटे में इसमें 20 अंकों का सुधार हुआ है।
मानकों से ढाई गुना ज्यादा प्रदूषण
सीपीसीबी के मुताबिक, बुधवार की शाम चार बजे दिल्ली-एनसीआर की हवा में प्रदूषक कण पीएम 10 का औसत स्तर 253 और पीएम 2.5 का औसत स्तर 151 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर रहा। मानकों के मुताबिक, हवा में पीएम 10 का स्तर 100 से और पीएम 2.5 का स्तर 60 से कम होने पर ही उसे स्वास्थ्यकारी माना जाता है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले तीन दिन प्रदूषण से राहत के आसार नहीं हैं।
इस साल अब तक 150 दिन प्रदूषित रही हवा
राजधानी में खराब हवा वाले दिनों की संख्या इस साल 150 पर पहुंच गई है। सीपीसीबी के आंकड़े बताते हैं कि पिछले तीन वर्षों में इस बार लोगों को ज्यादा दिन प्रदूषित हवा में सांस लेनी पड़ी है। सीपीसीबी के मानकों के मुताबिक, 200 से ऊपर के सूचकांक को खराब हवा की अलग-अलग श्रेणी में रखा जाता है। जबकि, 200 से नीचे के सूचकांक को स्वच्छ हवा की अगल-अलग श्रेणी में। आंकड़े बताते हैं कि इस साल 150वां दिन रहा है जब लोगों ने प्रदूषित हवा में सांस ली। वर्ष 2024 और वर्ष 2023 में 16 दिसंबर तक ऐसे दिनों की संख्या 144 रही थी। यानी पिछले साल की तुलना में इस बार छह दिन ज्यादा लोगों ने खराब हवा में सांस ली है।