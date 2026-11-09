दिवाली पर दिल्ली की जहरीली हवा का पूरा सच नहीं आया सामने? 45 AQI स्टेशनों का डेटा गायब
समरी: दिल्ली में दिवाली पर प्रदूषण के बीच 59 में से 45 AQI मॉनिटरिंग स्टेशनों का डेटा अधूरा मिला। विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि रीडिंग गायब होने से प्रदूषण का वास्तविक स्तर आधिकारिक आंकड़ों में कम दिखाई दिया हो सकता है।
दिल्ली में दिवाली के दौरान प्रदूषण ने पांच साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लेकिन इस दौरान शहर की हवा की निगरानी करने वाले कई स्टेशनों का डेटा ही अधूरा रहा। राजधानी के 59 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 45 पर कम से कम एक प्रदूषक की प्रति घंटे की रीडिंग गायब मिली। यानी सिर्फ 14 स्टेशन ऐसे थे, जिन्होंने सभी प्रदूषकों का पूरा डेटा रिकॉर्ड किया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि दिवाली पर दिल्ली की हवा वास्तव में कितनी जहरीली थी और क्या सरकारी आंकड़ों में प्रदूषण का स्तर कम दर्ज हुआ?
लोदी रोड स्टेशन पर सबसे ज्यादा रीडिंग गायब
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, 59 मॉनिटरिंग स्टेशनों के आंकड़ों के एनालिसिस में लोदी रोड (IITM) स्टेशन पर सबसे ज्यादा डेटा गायब मिला। यहां आठ प्रदूषकों की निगरानी के लिए कुल 192 प्रति घंटे के डेटा पॉइंट मिलने चाहिए थे, लेकिन इनमें से 96 नहीं मिले। इसके बाद IIT दिल्ली (IITM) में 63, बुराड़ी क्रॉसिंग में 62, नॉर्थ कैंपस में 55, पूसा में 52 और CRRI मथुरा रोड में 51 रीडिंग गायब मिलीं।
प्रदूषकों के हिसाब से देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) की सबसे ज्यादा 253 प्रति घंटे की रीडिंग उपलब्ध नहीं थी। इसके बाद अमोनिया (NH3) की 221, PM10 की 116 और PM2.5 की 55 रीडिंग गायब मिलीं। PM10 के आंकड़ों में आईआईटी दिल्ली, बुराड़ी क्रॉसिंग, नॉर्थ कैंपस, सोनिया विहार और एनएसआईटी द्वारका जैसे स्टेशन शामिल थे। वहीं, PM2.5 की रीडिंग में डीटीयू, बुराड़ी क्रॉसिंग और एनएसआईटी द्वारका में कमी दर्ज की गई।
1000 के करीब पहुंचकर गायब हुईं रीडिंग?
सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) के प्रमुख प्रदूषण विश्लेषक मनोज कुमार ने इन आंकड़ों पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि कई स्टेशनों पर रीडिंग गायब होने की घटनाएं उस समय हुईं, जब प्रदूषण का स्तर मॉनिटरिंग उपकरणों की अधिकतम माप सीमा 1,000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के करीब पहुंच रहा था।
उनके मुताबिक, ऐसी रीडिंग को सामान्य रूप से गायब डेटा मानकर औसत निकालने से प्रदूषण का वास्तविक स्तर कम दिखाई दे सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे मामलों में 1,000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर को न्यूनतम अनुमान मानकर गणना की जानी चाहिए, न कि संबंधित आंकड़ों को शून्य मानकर या पूरी तरह हटाकर औसत निकाला जाए।
आधिकारिक आंकड़ा 592, वास्तविक स्तर ज्यादा होने का अनुमान
पर्यावरण विशेषज्ञ सुनील दहिया के मुताबिक, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आधिकारिक आंकड़ों में दिवाली की रात एक बजे दिल्ली में PM2.5 का औसत स्तर 592 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पहुंच गया था। यह 24 घंटे के निर्धारित मानक से करीब 10 गुना था। हालांकि, उनका अनुमान है कि जिन मॉनिटरिंग स्टेशनों ने लगातार आंकड़े दर्ज किए, उनके आधार पर प्रदूषण का वास्तविक उच्चतम स्तर करीब 800 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंचा होगा।
दहिया के मुताबिक, दिवाली की रात हवा की रफ्तार कम थी, मिक्सिंग लेयर की ऊंचाई केवल 55 से 80 मीटर थी और नमी 80 फीसदी से अधिक थी। ऐसे में पटाखों का धुआं वातावरण में जमा रहा। उन्होंने बताया कि सल्फर डाइऑक्साइड का स्तर भी लगभग चार गुना बढ़ गया और इसकी ज्यादातर बढ़ोतरी रात 10 बजे की निर्धारित समय-सीमा के बाद हुई।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
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