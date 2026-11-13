Delhi Air Pollution: सुबह 4 बजे 595 तक पहुंच गया AQI, 6 इलाकों में 400 पार; अभी राहत नहीं
गुरुवार को दिल्ली के छह इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 400 के पार यानी गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। तड़के चार से सुबह आठ बजे तक प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक रहा। तड़के चार बजे एक्यूआई 595 तक पहुंच गया। सीपीसीबी के मुताबिक, अगले तीन दिन तक जहरीली हवा से राहत मिलने के आसार नहीं हैं।
दिल्ली के लोग इन दिनों साल के सबसे प्रदूषित दौर का सामना कर रहे हैं। तापमान में गिरावट और सुस्त हवा की दोहरी मार का असर दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता पर साफ दिखाई दे रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, शुक्रवार सुबह 7:30 बजे औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 403 पर था, जो पिछले 24 घंटों की तुलना में 82 अंक अधिक है। इससे पहले दिल्ली में पिछली बार 19 जनवरी को हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' दर्ज की गई थी, जब औसत AQI 410 था।
गुरुवार को दिन चढ़ने के साथ ही दिल्ली की हवा के दमघोंटू होने की रफ्तार तेज होती गई। सुबह 321 से शुरू हुआ प्रदूषण का ग्राफ पूरे दिन लगातार ऊपर चढ़ता रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी में दीपावली के बाद प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। बुधवार को 313 पर रहने वाला औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) गुरुवार शाम तक 37 अंकों की छलांग लगाकर 350 पर पहुंच गया।
तीन दिन राहत के आसार नहीं
गुरुवार शाम चार बजे दिल्ली के छह इलाकों का सूचकांक 400 से ऊपर यानी गंभीर श्रेणी में रहा। इनमें घनी आबादी वाला क्षेत्र चांदनी चौक और व्यस्त यातायात वाला क्षेत्र आईटीओ शामिल हैं। बोर्ड के मुताबिक, तीन दिन तक जहरीली हवा से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। अक्तूबर में दिल्ली की हवा पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर थी, लेकिन नवंबर की शुरुआत से ही प्रदूषण का सिलसिला तेज हो गया।
सुबह और रात के समय ज्यादा खराब रही हवा
वायु गुणवत्ता की रियल टाइम निगरानी करने वाली संस्था एक्यूआई डॉट इन के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में सुबह और रात प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक रहा है। बुधवार शाम दिल्ली का एक्यूआई 211 था, रात 10 बजे यह बढ़कर 423 और 12 बजे 494 के स्तर पर पहुंच गया। गुरुवार तड़के चार से सुबह आठ बजे तक प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक रहा। तड़के चार बजे एक्यूआई 595 रहा।
इन इलाकों में हालत गंभीर
इलाका - एक्यूआई
आईआईटी - 431
एनएसयूटी जफरपुर - 421
नॉर्थ कैंपस - 419
चांदनी चौक - 415
पूसा - 413
आईटीओ - 407
प्रदूषण में झज्जर की भी बड़ी हिस्सेदारी
दिल्ली के प्रदूषण में स्थानीय स्रोतों के अलावा एनसीआर के दूसरे शहरों से आने वाले प्रदूषण का भी योगदान है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) की वायु गुणवत्ता चेतावनी प्रणाली के मुताबिक, गुरुवार को दिल्ली के प्रदूषण में हरियाणा के झज्जर की हिस्सेदारी 13.2 फीसदी रही। वहीं, परिवहन क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक 20.2 फीसदी और पराली के धुएं का 9.2 फीसदी दर्ज किया गया। इस तरह परिवहन के बाद झज्जर दिल्ली में प्रदूषण का दूसरा बड़ा बाहरी स्रोत रहा।
परिवहन क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ने के आसार
आने वाले दिनों में दिल्ली के प्रदूषण में परिवहन क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक रहने का अनुमान है, जबकि पराली जलाने की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम रह सकती है। गुरुवार को जारी संशोधित पूर्वानुमान के अनुसार, प्रदूषण में परिवहन क्षेत्र की हिस्सेदारी शनिवार को बढ़कर 20.5 प्रतिशत हो सकती है। वहीं, पराली जलाने का योगदान शनिवार को 13.29 फीसदी रहने का अनुमान है। बुधवार के पूर्वानुमान में गुरुवार को पराली का योगदान करीब 20 फीसदी रहने की आशंका जताई गई थी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।