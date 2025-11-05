दिल्ली में हवा की रफ्तार बढ़ने से AQI में सुधार, दो से तीन दिन साफ रहेगा आसमान

Hindustan Hindi News
संक्षेप: दिल्ली में लगातार तीन दिन 300 से अधिक रहने के बाद मंगलवार को हवा की गति बढ़ने से वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 291 अंक पर दर्ज किया गया, हालांकि यह अभी भी 'ख़राब' श्रेणी में है और अगले सप्ताह भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति रहेगी।

Wed, 5 Nov 2025 AMAnubhav Shakya
राजधानी में मंगलवार को दोपहर बाद हवा की रफ्तार बढ़ने से दिल्लीवालों को प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली। लगातार तीन दिन तक वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से अधिक रहने के बाद 291 अंक पर दर्ज किया गया। हालांकि, अभी भी यह खराब श्रेणी में है।

विशेषज्ञों के अनुसार, अगले सप्ताह भर हवा की रफ्तार कम होने, सुबह और शाम को छाने वाला हल्का कोहरा और तापमान में कमी के चलते कमोबेश ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। मंगलवार को राजधानी में चल रही दक्षिण पूर्वी हवा की गति अलग-अलग समय में पांच से 15 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच रही। राजधानी में सुबह 8 बजे कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 400 अंक से ऊपर था। हालांकि, शाम 4 बजे तक इसमें सुधार देखा गया। विशेषज्ञों के अनुसार, सुबह ठंडे तापमान के कारण प्रदूषक कण जमीन के पास जमा हो जाते हैं।

सुबह 5:30 से 11:30 बजे तक दक्षिण-पूर्वी हवा की गति महज पांच से 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही, जिससे प्रदूषक कणों का बिखराव नहीं हो सका। हालांकि, दोपहर 11:30 के बाद से शाम 5:30 के बीच हवा की रफ्तार बढ़कर 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, जिससे प्रदूषक तत्वों का बिखराव तेज हुआ और एक्यूआई में गिरावट आई। हवा की गति में परिवर्तन प्रदूषण घटने की प्रमुख वजह रहा।

सुबह चार इलाकों में एक्यूआई 400 के पार

सफर ऐप से प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह 8 बजे वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। चार निगरानी केंद्रों में एक्यूआई 400 के पार दर्ज किया गया। इस दौरान अलीपुर में वायु गुणवत्ता 421, वजीरपुर में 407, बवाना में 402 और आनंद विहार में 412 अंक पर दर्ज की गई। इसे गंभीर श्रेणी में रखा जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के समीर ऐप के अनुसार, 17 निगरानी केंद्रों पर 300 से अधिक एक्यूआई दर्ज किया गया। हालांकि, शाम को इसमें थोड़ा सुधार हुआ और शाम 4 बजे किसी भी स्थान पर एक्यूआई 400 से अधिक दर्ज नहीं किया गया। मंगलवार को भी आसमान में खासतौर पर सुबह और शाम के समय प्रदूषण और स्मॉग की एक परत देखने को मिली। सुबह हल्का स्मॉग होने से दृश्यता कम रही। हालांकि, बाद में मौसम साफ हो गया।

मानकों से ढाई गुना अधिक

दिल्ली-एनसीआर की हवा में इस समय मानकों से ढाई गुने से भी ज्यादा प्रदूषक कण मौजूद हैं। मानकों के मुताबिक हवा में पीएम 10 कणों का स्तर 100 और पीएम 2.5 कणों का स्तर 60 से कम होने पर ही उसे स्वास्थ्यकारी माना जाता है। जबकि, दिल्ली-एनसीआर की हवा में मंगवार दोहपर 2 बजे पीएम 10 कणों का स्तर 269 और पीएम 2.5 कणों का स्तर 132 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से ज्यादा रहा।

शुक्रवार के बाद डिसिजन सपोर्ट सिस्टम से जारी होने वाले आंकड़े, जो दिल्ली के पीएम 2.5 स्तर में विभिन्न स्रोतों के योगदान का अनुमान लगाते हैं, उपलब्ध नहीं हैं। इस वर्ष एक और दो नवंबर के आंकड़े दर्ज नहीं हैं।

पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अनुसार पंजाब और हरियाणा में इस साल पराली जलाने की घटनाओं में पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय कमी आई है। 15 सितंबर से 3 नवम्बर तक पंजाब में 2,518 और हरियाणा में 145 आग की घटनाएं दर्ज की गईं, जबकि पिछले वर्ष क्रमशः 4,132 और 857 घटनाएं हुई थीं। पंजाब में पराली जलाने के मामलों में 946 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जबकि हरियाणा में 42 एफआईआर दर्ज की गईं।

दिल्ली आने वाली आठ उड़ानें जयपुर भेजी गईं

दिल्ली में मंगलवार शाम अचानक बदले हवा के रुख से हवाई अड्डे पर आने वाली आठ उड़ानों को डायवर्ट किया गया। तेज पूर्वी हवाओं के कारण उड़ानों को जयपुर की ओर मोड़ना पड़ा। इनमें इंडिगो, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें शामिल थीं। एयरलाइन इंडिगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रात 8 बजकर 11 मिनट पर एक बयान जारी कर इस संबंध में जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, मौसम में सुधार होने के बाद उड़ानों का संचालन सामान्य रूप से बहाल कर दिया गया।

दो से तीन दिन आसमान साफ रहने की संभावना

राजधानी में अगले दो से तीन दिन आसमान साफ रहने के आसार हैं। हालांकि, सुबह के समय धुंध और कुहासा छाया रह सकता है। राजधानी में फिलहाल दक्षिण पूर्वी हवा चल रही है लेकिन बुधवार शाम से यह उत्तर पश्चिमी हो जाएगी। ऐसी स्थिति कुछ दिन बनी रहेगी जिससे आसमान साफ रहेगा और तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा सकती है। मंगलवार को दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में सुबह के समय हल्की धुंध देखने को मिली और आंशिक से बादल छाए रहे। कई स्थानों पर हल्की धूप भी देखने को मिली। इसके चलते तापमान में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 32.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक था जबकि न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री रहा जो सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है।

