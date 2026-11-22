दिल्ली में फिर बिगड़ी हवा, IGNOU-मेदान गढ़ी का AQI 377 पहुंचा; इन 5 इलाकों में सबसे ज्यादा प्रदूषण
दिल्ली में रविवार सुबह औसत AQI 237 दर्ज किया गया, जबकि पांच इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार पहुंच गया। IGNOU मैदान गढ़ी 377 AQI के साथ राजधानी का सबसे प्रदूषित इलाका रहा। उत्तम नगर, सिरीफोर्ट, DTU और NSIT जाफरपुर में भी हवा बेहद खराब श्रेणी में रही।
दिल्ली में प्रदूषण से राहत मिलती नहीं दिख रही है। रविवार सुबह राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 237 दर्ज किया गया। यह खराब (Poor) श्रेणी में है। हालांकि, दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर इससे भी ज्यादा दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, शहर के पांच मॉनिटरिंग स्टेशन ऐसे रहे, जहां AQI 300 के पार पहुंच गया। इन सभी इलाकों की हवा बेहद खराब (Very Poor) श्रेणी में दर्ज की गई। सबसे ज्यादा प्रदूषण IGNOU, मैदान गढ़ी में दर्ज किया गया, जहां AQI 377 तक पहुंच गया।
रविवार सुबह 9 बजे समीर ऐप पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, IGNOU, मैदान गढ़ी राजधानी का सबसे प्रदूषित इलाका रहा। यहां AQI 377 दर्ज किया गया। इसके बाद उत्तम नगर में 341, सिरीफोर्ट में 319, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में 309 और NSIT जाफरपुर में 308 AQI दर्ज किया गया। इसके अलावा कई अन्य इलाकों में भी प्रदूषण का स्तर 300 के करीब पहुंच गया। CRRI मथुरा रोड में AQI 298, चांदनी चौक में 297, पंजाबी बाग में 292 और कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 291 दर्ज किया गया। बदरपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में यह आंकड़ा 288 रहा। वहीं, बवाना में 265 और जहांगीरपुरी में 261 AQI दर्ज किया गया।
दिल्ली के मुकाबले रविवार को एनसीआर के कुछ शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति बेहतर रही। नोएडा में AQI 210 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में है। वहीं, गुरुग्राम में 200 और फरीदाबाद में 128 AQI रहा। इन दोनों शहरों की हवा मध्यम (Moderate) श्रेणी में दर्ज की गई। इस बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली और आसपास के एनसीआर राज्यों की सरकारों को वर्ष 2027 के लिए व्यापक और परिणाम आधारित राज्य कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया है।
इसका उद्देश्य प्रदूषण पर लंबे समय तक प्रभावी नियंत्रण करना है। आयोग ने इसके लिए चार प्रमुख निर्देश दिए हैं। पहला, राज्यों को अपनी व्यापक कार्ययोजना के साथ पहली बार अलग-अलग जिलों के लिए भी जिला स्तरीय कार्ययोजना तैयार करनी होगी। इससे स्थानीय स्तर पर प्रदूषण के कारणों की पहचान और कार्रवाई की निगरानी आसान होगी।
दूसरा, राज्यों को प्रदूषण के कुल भार में कम से कम 15 प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य रखना होगा। इसे बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक करने का भी लक्ष्य दिया गया है। तीसरा, कार्ययोजना में जिम्मेदार अधिकारियों के नाम और पद स्पष्ट रूप से दर्ज करने होंगे, ताकि कार्रवाई की जवाबदेही तय हो सके। चौथा, CAQM अपने पुराने प्रवर्तन आंकड़ों और उभरती पर्यावरणीय चुनौतियों के आधार पर अतिरिक्त उपाय भी सुझाएगा। राज्यों को इन उपायों को अपनी अंतिम कार्ययोजना में शामिल करना होगा।
आयोग के मुताबिक, इन कदमों का उद्देश्य दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए केवल तात्कालिक कार्रवाई करने के बजाय एक ऐसी व्यवस्था तैयार करना है, जिसमें प्रदूषण घटाने के लक्ष्य तय हों और उनकी नियमित निगरानी की जा सके।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
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