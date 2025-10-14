Hindustan Hindi News
दिल्ली में सांसों पर संकट! बढ़ने लगा प्रदूषण, तीन इलाकों में AQI 300 पार

तापमान गिरने और हवा की गति कम होने के कारण दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, सोमवार को औसत AQI 189 दर्ज किया गया, जबकि आनंद विहार सहित तीन इलाकों में यह 300 के पार बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया और अगले दो दिनों में भी बढ़ोतरी की आशंका है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 14 Oct 2025 06:16 AM
राजधानी की हवा में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है। सोमवार को दिल्ली के तीन इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार यानी बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया। अगले दो दिनों के बीच हवा में प्रदूषक कणों का स्तर बढ़ने के आसार हैं।

तापमान में गिरावट और हवा की रफ्तार कम होने के चलते दिल्ली की हवा में अब प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। हालांकि, रविवार को तेज धूप और हवा की रफ्तार थोड़ा बढ़ने से प्रदूषण के स्तर में भी कुछ कमी आई थी। लेकिन एक बार फिर से प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी का रुख दिख रहा है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक सोमवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 189 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है लेकिन, यह खराब श्रेणी से सिर्फ 12 अंक नीचे है। एक दिन पहले रविवार को यह सूचकांक 167 के अंक पर रहा था। बीते 24 घंटों के भीतर ही सूचकांक में 22 अंकों का इजाफा हुआ है।

चिंता की बात यह है कि सोमवार की शाम चार बजे दिल्ली के तीन इलाकों का सूचकांक 300 के ऊपर यानी बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया। इनमें आनंद विहार, ओखला फेज टू और नॉर्थ कैंपस डीयू जैसे इलाके शामिल हैं। आठ अन्य इलाकों का सूचकांक भी 200 से ऊपर यानी खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। अगले दो दिनों के बीच हवा की रफ्तार आमतौर पर दस किलोमीटर प्रति घंटे से कम रहने के आसार हैं। इसके चलते प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी होने की आशंका है।

साफ हवा वाले दो सौ दिन पूरे

यूं तो दिल्ली की हवा में प्रदूषक कणों का स्तर बढ़ रहा है। लेकिन, अभी तक तकनीकी तौर पर वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में ही है। इस तरह से सोमवार का दिन दिल्ली का 200वां दिन रहा जब हवा साफ रही है। एक जनवरी से लेकर 13 अक्तूबर के बीच 200 दिन ऐसे रहे हैं जब वायु गुणवत्ता का स्तर 200 से नीचे रहा हो। अगर इसकी पिछले वर्षों से तुलना करें तो वर्ष 2024 में इसी अवधि के दौरान ऐसे दिनों की संख्या 200 और वर्ष 2023 में 2002 रही थी। रविवार को ही दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा था कि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर दिल्ली सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का असर दिखने लगा है। उन्होंने प्रदूषण को लेकर पिछली सरकार पर निशाना भी साधा था।

दिन के तापमान में हल्का इजाफा होने की संभावना

हवा की दिशा में बदलाव और दिन भर की तेज धूप के चलते दिल्ली के तापमान में हल्का इजाफा होने के आसार हैं। खासतौर पर दोपहर के समय लोगों को गर्मी का अहसास हो सकता है। हालांकि, शाम और रात के समय मौसम सुहाना रहने की संभावना है। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 0.6 डिग्री सेल्सियस कम है। एक दिन पहले की तुलना में अधिकतम तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। जो सामान्य से 0.6 डिग्री सेल्सियस कम है।