Delhi Air Pollution: आज से और ‘जहरीली’ होगी हवा, 20 जगहों पर AQI 400 के पार
Delhi Air Pollution: दिल्ली में AQI लगातार चौथे दिन भी 'बहुत खराब' श्रेणी में बना रहा। शुक्रवार से इसके और बिगड़कर 'गंभीर' स्तर तक पहुंचने की आशंका है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के गुरुवार शाम 24 घंटे का औसत 369 रहा, जो बुधवार के 377 के आंकड़े से सिर्फ 8 अंक कम है।
Delhi Air Pollution: राजधानी दिल्ली में गुरुवार को भी प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में बना रहा। दिन में धुंध और दोपहर तक धूप निकलने से बुधवार की अपेक्षा गुरुवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक में मामूली कमी दर्ज की गई। सीपीसीबी से के अनुसार, गुरुवार को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 369 दर्ज किया गया। बुधवार को राजधानी में 377 एक्यूआई दर्ज किया गया था।
गुरुवार को प्रदूषण फैलाने में सबसे अधिक 17.913 प्रतिशत भागीदारी वाहनों की थी, जबकि पराली की 15.60 प्रतिशत थी। बाकी भागीदारी, कूड़ा जलाने,एनसीआर और अन्य कारकों की थी। राजधानी में लगभग 20 जगहों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक शाम को 400 से अधिक दर्ज किया गया। सबसे अधिक एक्यूआई जहांगीरपुरी में 454 दर्ज किया गया। फिलहाल प्रदूषण की स्थिति बहुत खराब और कई जगहों पर गंभीर बनी रह सकती है।
जारी रहेगा धुंध और कोहरा की स्थिति
मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी में आने वाले समय में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। आने वाले कुछ दिनों में सुबह धुंध और कोहरा की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजधानी में गुरुवार को दोनों तापमान में कमी दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री दर्ज किया गया। यह सामान्य से 0.9 डिग्री सेल्सियस कम था। न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री दर्ज किया गया। यह सामान्य से 1.1 डिग्री कम दर्ज किया गया। राजधानी में नमी का स्तर अधिकतम 100 और न्यूनतम 64 फीसदी दर्ज किया गया। शुक्रवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है जबकि न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
प्रमुख इलाकों में AQI का स्तर:
• रोहिणी: 473
• आईआईटी दिल्ली: 470
• पंजाबी बाग: 464
• जहांगीरपुरी: 460
• डीटीयू : 454
• आरके पुरम : 438
• विवेक विहार: 437
• नरेला: 436
• सोनिया विहार: 435
• आनंद विहार: 408
• अशोक विहार: 417
• बवाना: 413
• द्वारका: 416
ये सावधानी जरूरी
एन-95 मास्क पहनें : यदि बाहर जाना बहुत जरूरी हो, तो हमेशा अच्छी फिटिंग वाला एन-95 मास्क पहनें। साधारण कपड़े या सामान्य सर्जिकल मास्क पीएम 2.5 कणों से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं।
एक्सरसाइज से बचें : सुबह और शाम के समय बाहर टहलने, दौड़ने या खुले में व्यायाम करने से बचें।
कमजोर समूह ध्यान दें: बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा (दमा) से पीड़ित लोगों को अधिक समय घर के अंदर ही रहने की सलाह दी जाती है।
खिड़की-दरवाजे बंद रखें : प्रदूषण का स्तर अधिक होने पर घर के खिड़की और दरवाजे बंद रखें। हवा की गुणवत्ता बेहतर होने पर ही घर में ताजी हवा आने दें।
तरीका बदलें : घर में धूल साफ करने के लिए झाड़ू लगाने के बजाय गीले कपड़े से पोछा/सफाई करें।
धुएं से बचें : घर के अंदर अगरबत्ती, धूप या मच्छर भगाने वाली कॉइल जलाने से बचें।
ओपीडी में अस्थमा के मरीजों की संख्या बढ़ी
अस्पतालों की रेस्पिरेटरी मेडिसिन ओपीडी में सांस संबंधी बीमारियों के मरीज बढ़ रहे हैं। बच्चों में भी प्रदूषण का असर देखने को मिल रहा है। खांसी, जुकाम, एलर्जी की शिकायत लेकर मरीज पहुंच रहे हैं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के एचओडी डॉ. दीपक ने बताया कि ओपीडी में अस्थमा के मरीजों की संख्या बढ़ी है। सोमवार को प्रदूषण क्लीनिक लगता है, लेकिन फिलहाल वहां सीधे मरीज नहीं पहुंच रहे हैं।
सिरसा ने पंजाब सरकार को घेरा
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर पंजाब की आप सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने पंजाब सरकार से पराली की घटनाओं पर रोक लगाने में विफलता को लेकर सवाल पूछे। सिरसा ने कहा कि चार साल पहले पराली जलाने की समस्या खत्म करने का वादा किया गया था, लेकिन पंजाब में बड़े पैमाने पर पराली जलाई जा रही है। उन्होंने अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग भी की।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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