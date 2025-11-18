दिल्लीवालों ने 120 दिन ली जहरीली हवा में सांस, सुबह से छाई धुंध; आज कहां कितना AQI?
संक्षेप: Delhi AQI Update: दिल्ली में हवा जहरीली बनी हुई है। इस साल दिल्ली के लोगों ने 120 दिन खराब से गंभीर श्रेणी में प्रदूषित हवा में सांस ले चुके हैं। आज भी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से ऊपर है।
प्रदूषित हवा में एक दिन भी सांस लेना आपको बीमार कर सकता है, लेकिन राजधानी की हालत देखें तो यह कहीं ज्यादा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े बताते हैं कि इस साल दिल्ली के लोग 120 दिन प्रदूषित हवा में सांस ले चुके हैं। इन 120 दिनों के दौरान दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब, अति खराब या गंभीर श्रेणी में रही है। प्रदूषण के चलते दिल्ली के लोग स्वास्थ्य आपातकाल जैसी स्थिति से जूझ रहे हैं। राजधानी के ज्यादातर इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से ऊपर है। खासतौर पर सुबह और शाम के समय दिल्ली की हवा में प्रदूषण का जहर इतना ज्यादा हो जाता है कि लोगों के लिए सैर करना भी दूभर हो रहा है।
अंतरराष्ट्रीय मानकों से सोलह गुना ज्यादा खराब हवा
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पीएम 2.5 का सालाना औसत 05 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर होना चाहिए। अमेरिका में यह मानक 09 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर निर्धारित किया गया है। भारत की भौगोलिक व जलवायु कारकों को देखते हुए यह मानक 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रखा गया है। इसकी तक दिल्ली की हवा में पीएम 2.5 का औसत मानक 79.81 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा है। यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के हिसाब से सोलह गुना ज्यादा प्रदूषण मौजूद है।
कहां कितना AQI (सुबह 9 बजे)?
|इलाका
|AQI
|श्रेणी
|दिल्ली (ओवरऑल)
|346
|बहुत खराब
|पंजाबी बाग
|374
|बहुत खराब
|वजीरपुर
|412
|गंभीर
|आनंद विहार
|407
|गंभीर
|आईटीओ
|362
|बहुत खराब
|बवाना
|426
|गंभीर
|IGI एयरपोर्ट
|317
|बहुत खराब
|नोएडा
|361
|बहुत खराब
|ग्रेटर नोएडा
|430
|गंभीर
|गाजियाबाद
|418
|गंभीर
|गुरुग्राम
|276
|खराब
क्या होता है पीएम 2.5?
पीएम 2.5 प्रदूषण के बेहद बारीक कण होते हैं। इनमें धूल, धुआं, कालिख आदि होता है। यह इंसानी बाल की मोटाई से भी लग लगभग 30 गुना छोटा होता है।
क्या होता है पीएम 10?
पीएम 10 हवा में पाए जाने वाले ऐसे कण होते हैं, जिनका व्यास 10 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। इसमें मुख्यतः धूल, लकड़ी का धुआं शामिल होता है।
बीमारी का खतरा आठ फीसदी बढ़ रहा
पीएम 2.5 के स्तर में हर 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की बढ़ोतरी से बीमारी का का खतरा 8.6 फीसदी बढ़ने का अंदेशा रहता है। प्रदूषण बढ़ने पर पीएम 2.5 और उससे सूक्ष्म कण सांस के माध्यम से फेफड़े में प्रवेश करते हैं। फिर खून में पहुंचकर सेहत को गंभीर रूप से नुकसान करते हैं। भारत में 15 लाख लोगों की असमय मौत का कारण प्रदूषण माना जाता है।
पहले दिन से ही शरीर पर हमलावर होता है प्रदूषण
प्रदूषण बढ़ने पर पहले दिन से ही वह स्वास्थ्य पर असर डालने लगता है। इस वजह से कई लोगों को आंखों में जलन, एलर्जी, गले में खराश, खांसी व जुकाम शुरू हो जाता है। एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉ. संजय राय ने बताया कि दिल्ली की आबोहवा अभी प्रतिदिन 20-25 सिगरेट पीने के बराबर घातक है। ऐसे में एक सिगरेट पीने से स्वास्थ्य को जितना नुकसान होता है उससे 20 से 25 गुना नुकसान अभी हो रहा है।
हफ्तेभर राहत मिलने के आसार नहीं
राजधानी दिल्ली के लोगों को अगले सप्ताह प्रदूषित हवा से राहत मिलने के आसार नहीं है। वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के मुताबिक, दिल्ली की हवा अभी अति खराब श्रेणी में ही रहने की संभावना है। इस बीच, सोमवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 351 अंक दर्ज किया गया। छह नवंबर के बाद से दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार 300 अंक से ऊपर बना हुआ है।
बीच में 11 नवंबर को यह सूचकांक 428 के अंक पर यानी गंभीर श्रेणी में पहुंच गया था। बाद में हवा की रफ्तार बढ़ने से प्रदूषण के स्तर में हल्का सुधार हुआ, लेकिन अभी भी यह अति खराब श्रेणी में बना हुआ है। सीपीसीबी के मुताबिक, सोमवार को दिल्ली का सूचकांक 351 अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को अति खराब श्रेणी में रखा जाता है। वहीं, शनिवार को दिल्ली के प्रदूषण में पराली के धुएं की हिस्सेदारी 12 फीसदी के लगभग रही थी। सोमवार को यह हिस्सेदारी आठ फीसदी के लगभग रही।