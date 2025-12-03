एनसीआर में पलूशन के नए हॉटस्पॉट बने, दिल्ली की हवा और जहरीली; नई रिपोर्ट में खुलासे

संक्षेप: दिल्ली में हवा लगातार जहरीली बन रही है। इतना ही नहीं एनसीआर में पलूशन के नए हॉटस्पॉट बने हैं। सीएसई की चौंकाने वाली रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है।

Delhi Air Pollution: दिल्ली और एनसीआर में इस साल शुरुआती सर्दियों के दौरान हवा की गुणवत्ता और भी खराब हुई है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की नई रिपोर्ट बताती है कि राजधानी की हवा में जहरीले तत्व बढ़ रहे हैं, छोटे शहरों में प्रदूषण और फैल रहा है और दिल्ली में पिछले वर्षों में जो थोड़ा सुधार हुआ था, वह अब रुक गया है। वहीं, एनसीआर में पलूशन के नए हॉटस्पॉट बन रहे हैं।

कम पराली जलने के बावजूद गंभीर स्थिति CSE के मुताबिक, इस बार पंजाब-हरियाणा से आने वाला पराली धुआं काफी कम था, फिर भी दिल्ली की हवा ‘बहुत खराब’ से ‘गंभीर’ स्तर तक पहुंच गई। इसका मतलब है कि प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण अब दिल्ली के अपने स्रोत हैं, जिसमें वाहन, कचरा जलाना, उद्योग और अन्य दहन स्रोत शामिल हैं।

CSE एक्सपर्ट अनुपमा राय चौधरी ने कहा कि अब पराली को जिम्मेदार ठहराने की गुंजाइश नहीं बची है। वाहनों और स्थानीय स्रोतों से निकलने वाली जहरीली गैसें PM2.5 के साथ मिलकर खतरनाक मिश्रण बना रही हैं। यह साफ चेतावनी है कि ढांचे और नीति में बड़े बदलाव की जरूरत है।

एनसीआर के छोटे शहरों में भी बढ़ा खतरा रिपोर्ट बताती है कि एनसीआर के छोटे शहरों में स्मॉग ज्यादा देर तक टिक रहा है और वहां प्रदूषण के स्तर में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। कई नए ‘हॉटस्पॉट’ भी बने हैं, जहां प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है।

दिल्ली में AQI फिर गंभीर श्रेणी में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार मंगलवार को दिल्ली का AQI 304 रहा, जो बहुत गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली के कई इलाकों में स्थिति भी बदतर रही- आनंद विहार AQI 383, अक्षरधाम AQI 383, आईटीओ AQI 331, गाजीपुर AQI 383। इन जगहों पर सुबह से ही धुंध और स्मॉग की मोटी परत छाई रही।